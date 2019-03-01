Sayılı merkezde bulunan “Spy Floresans” cihazı Balcalı Hastanesi’nde

Dünyanın cerrahi ve mikro cerrahi alanında son teknoloji ürünü olan “spy floresans” görüntüleme cihazı, Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kazandırıldı. Cihaz, cerrahi ve mikrocerrahi alanında çalışan uzmanlara büyük kolaylık sağlayacak.

Türkiye’de sayılı merkezlerde bulunan, cerrahi ve mikrocerrahi alanda dünyada önemli bir aşama kaydeden “spy floresans” görüntüleme cihazının devir teslimiyle ilgili Balcalı Hastanesi Hipokrat Toplantı Salonu’nda tören düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan ÇÜ Rektör Başdanışmanı ve Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, Türkiye’de cerrahi ve mikrocerrahinin geldiği noktanın son derece önemli olduğunun altını çizdi. Spy floresans görüntüleme cihazının Balcalı Hastanesi’ne kazandıranlara teşekkür eden Prof. Dr. Yavuz, bu cihaz ile birlikte cerrahi ve mikrocerrahi alanında faaliyet gösteren uzmanların artık daha doğru sonuçlarla işlem yapacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, öncelikli olarak vakfın kurulma amacı ve faaliyetleri konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. Balcalı Hastanesi’ne kazandırılan spy floresans görüntüleme cihazının Türkiye’nin sayılı 4 ya da 5 merkezinde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özkan, bu cihazı Balcalı Hastanesi’ne kazandırmaktaki amaçlarının, cerrahi ve mikrocerrahi alanında son derece başarılı işler yapılması olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından spy floresans görüntüleme cihazı Türkiye Temsilcisi Volkan Uyanık, cihazın yaptığı işlemlerle ilgili olarak katılımcılara bir sunum gerçekleştirerek cihazı tanıttı. TİSK ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ile Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu ve beraberindekiler, cihazın devir teslimi için protokol metnini imzaladı.