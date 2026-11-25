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(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/80 Esas

KARAR NO : 2026/111

DAVALI: Nebil Uslu

DAVALI: Züheyir Uslu

Davacı GHAZALE ALI aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "Davanın KABULÜNE, 1-Mardin İli, Savur İlçesi, Üçkavak Mah/Köyü Cilt no:42, Hane no:113'de nüfusa kayıtlı 01/01/1940 Üçkavak doğumlu, 52066489718 TC Kimlik Numaralı MAHMUT USLU'nun, Pasaport No: LR 3142510 771917, Mahmoud(Mahmut) kızı, 1959 yılı Amouda doğumlu, GHAZALE ALİ'nin babası olduğunun TESPİTİNE ve aralarında SOYBAĞININ KURULMASINA, Dair; tarafların yokluğunda HMK madde 341/1 ve 345'inci maddeleri gereği gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine sunulacak dilekçe ile Diyabakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yukarıda adı geçen davalı Nebil Uslu ve Züheyir Uslu'nun adreslerine ulaşılamadığından ilanen Tebligat yapılmasına karar verilerek iş bu hükmün ilandan itibaren 15 gün içerisinde tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 haftalık itiraz süresinin başlayacağı hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.17/11/2026

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Basın No: ILN02602531