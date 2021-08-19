Savunma Sanayinde büyük adım! ANKA’ya MİLSAR entegrasyonu gerçekleştirildi

İnsansız Hava Aracı (İHA) platformları için sentetik açıklıklı radar (SAR) geliştirme çalışmalarına bir süredir devam eden Meteksan Savunma, MİLSAR SAR/GMTI Radarı’nı ilk kez 2019 yılında tanıtmıştı. Devam eden süreç içerisinde geliştirme çalışmaları başarıyla tamamlanan MİLSAR, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA İHA’ya entegre edildi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; ANKA İHA, MİLSAR ile başarılı bir dizi uçuş icra etti. MİLSAR sayesinde ANKA gibi İHA platformlarının, bulut üzerinden de görev icra etmesi mümkün hale geliyor. Böylelikle İHA platformlarının, bulut engelinden ötürü alçalmalarının dolayısıyla da düşman hava savunma sistemlerinin menzili içerisine girmelerinin engellenmesi amaçlanıyor.

MİLSAR İHA SAR/GMTI Radarı

MİLSAR; keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere Meteksan Savunma tarafından tasarlanmış bir radar sistemidir. MİLSAR’ın, Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan “Hareketli Yer Hedef Tespiti (GMTI)” ve her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretmek için kullanılan “Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)” modları mevcuttur.

MİLSAR, kolay entegrasyon özelliğiyle İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanatlı hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Sistemin “slew to cue” özelliğiyle EO/IR görüntüleme sistemiyle birlikte kullanılması; operasyonların verimliliğini, İHA’nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA’nın taarruz kabiliyetini arttırmaktadır.

Sistem; kötü hava ve dolasıyla düşük görüş koşullarında, düşük hızda hareket eden küçük boyutlu veya hızlı hareket eden hedeflerin tespit ile takibi yapmaktadır. SAR özellikleri, gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut-üstü gözetleme operasyonlarında, yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan Stripmap ile Spotlight alt modlarını desteklemektedir.

2021 yılı içerisinde bir İHA platformu üzerinde mühendislik uçuş testleri tamamlanan MİLSAR’ın, 30 kg’nın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleri ile yakın zamanda yerli İHA platformlarında kullanılması bekleniyor.

Genel Özellikler

Çok Modlu Hava Radarı

Bütün Hava Koşullarında Gözetleme

Geniş Alan Gözetleme

HD Radar Görüntüleme

Kompakt ve Hafif Yapı

Seçilebilir Çözünürlükler

Yüksek Hassasiyette Tek Darbe Takip