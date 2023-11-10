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Resmi İlanlar SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeniakit Publisher
2023-11-10 00:00:00 -

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN
 
2023 YILI  ARALIK AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve  45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA
NO		 MAHALLE ADA/ PARSEL NO ANA  TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2  TAŞINMAZ NİTELİK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI		 İHALE YERİ İHALE
 TARİHİ		 İHALE
SAATİ
1 DEVELİ 0 / 456 76.300,00 M2 TARLA 8.000.000,00 TL 240.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:05
2 ÇAKMAKLI 104 / 1 38.816,04 M2 TARLA 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:10
3 SARUHANLI MERKEZ 0/11580 6.283,34 M2 TARLA 2.250.000,00 TL 70.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:15
4 LÜTFİYE 0/1910 13.133,00 M2 TARLA 2.700.000,00 TL 82.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:20
5 HEYBELİ 111 / 22 9.046,84 M2 BAHÇE 1.630.000,00 TL 50.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:25
6 DEVELİ 110/1 402,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:30
7 DEVELİ 110 / 2 413,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:35
8 DEVELİ 110 / 5 432,00 M2 ARSA 425.000,00 TL 13.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:40
9 KEMİKLİDERE 112 / 9 594,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:45
10 KEMİKLİDERE 110 / 1 600,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:50
11 KEMİKLİDERE 110 / 2 599,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 10:55
12 KEMİKLİDERE 110 / 11 605,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 11:00
13 KEMİKLİDERE 112 / 1 595,00 M2 ARSA 400.000,00 TL 12.000,00 TL BAŞKANLIK
MAKAMI		 1.12.2023 11:05

İhale Şartname Bedeli 500,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.

1- İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. 

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale başvurularını en geç 30.11.2023 tarihi saat 16 : 00 ' a kadar evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3-  Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci  sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ıncı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile  2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci  maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.

 
 

#ilangovtr

Basın No: ILN01924795