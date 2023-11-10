SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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İLAN
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2023 YILI ARALIK AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 36. ve 45. maddeleri ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
|SIRA
NO
|MAHALLE
|ADA/ PARSEL NO
|ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2
|TAŞINMAZ NİTELİK
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
|İHALE YERİ
|İHALE
TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1
|DEVELİ
|0 / 456
|76.300,00 M2
|TARLA
|8.000.000,00 TL
|240.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:05
|2
|ÇAKMAKLI
|104 / 1
|38.816,04 M2
|TARLA
|6.000.000,00 TL
|180.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:10
|3
|SARUHANLI MERKEZ
|0/11580
|6.283,34 M2
|TARLA
|2.250.000,00 TL
|70.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:15
|4
|LÜTFİYE
|0/1910
|13.133,00 M2
|TARLA
|2.700.000,00 TL
|82.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:20
|5
|HEYBELİ
|111 / 22
|9.046,84 M2
|BAHÇE
|1.630.000,00 TL
|50.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:25
|6
|DEVELİ
|110/1
|402,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:30
|7
|DEVELİ
|110 / 2
|413,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:35
|8
|DEVELİ
|110 / 5
|432,00 M2
|ARSA
|425.000,00 TL
|13.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:40
|9
|KEMİKLİDERE
|112 / 9
|594,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:45
|10
|KEMİKLİDERE
|110 / 1
|600,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:50
|11
|KEMİKLİDERE
|110 / 2
|599,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|10:55
|12
|KEMİKLİDERE
|110 / 11
|605,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|11:00
|13
|KEMİKLİDERE
|112 / 1
|595,00 M2
|ARSA
|400.000,00 TL
|12.000,00 TL
|BAŞKANLIK
MAKAMI
|1.12.2023
|11:05
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İhale Şartname Bedeli 500,00 TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale başvurularını en geç 30.11.2023 tarihi saat 16 : 00 ' a kadar evrakları ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ıncı Maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile 2 inci sıra ve sonrasındaki taşınmazlar da 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.
#ilangovtr
Basın No: ILN01924795