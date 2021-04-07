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Medya Şarkılar Bizi Söyler İbo Show’u tehlikeye soktu! Aynı konseptler, aynı yöntemler
Medya

Şarkılar Bizi Söyler İbo Show’u tehlikeye soktu! Aynı konseptler, aynı yöntemler

İstediği reyting sonuçlarını alamayan İbo Show’un izlenmeleri sosyal medya mecralarında gerilerken dizilerden sonra bir program daha başına bela oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:23:00 -
Şarkılar Bizi Söyler İbo Show’u tehlikeye soktu! Aynı konseptler, aynı yöntemler

İstediği reyting sonuçlarını alamayan İbo Show programının dansöz yöntemi konuşulmaya devam ediyor. Çıktığı günden bu yana reytinglerde ilerleme kaydedemeyen İbo Show, bunu engellemek için programda dansöz oynatarak tepkilerin odağı haline gelmişti.

Reytinglerin kötü olması sonrası İbo Show’da programda yeni formatlar işlenecek mi merak konusu olurken programa bir rakip geldi. Sadakatsiz gibi ahlaksız sahnelerin yer aldığı dizilere yer veren Kanal D İbo Show’un karşısına Şarkılar Bizi Söyler programını çıkardı.

Konseptin benzerlik göstermesinden dolayı Şarkılar Bizi Söyler programının yayın tarihi değişmişti. Perşembe akşamları yayınlanması beklenen programın bu haftaki bölümü 5 Nisan Pazartesi ekranlara geldi.

Sosyal medyada, İbo Show haftasonu yayınlanırken Şarkılar Bizi Söyler programının neden haftaiçi yayınlandığı merak konusu oldu. Onlarca kullanıcı tarafından aynı gün yayınlanmasalar bile formatın aynı olmasından dolayı İbo Show’un reytinglerde tehlikede olacağı yorumları yapıldı.

Youtube’de 1.bölüm sonrası izlenme oranları da düşen İbo Show’un cumartesi günleri diziler başına bela oldu. 20. Bölümün yayınlandığı İbo Show ‘un izlenmesi 10 binlere geriledi. 

Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümünden itibaren reytinglerde çakılmıştı.

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