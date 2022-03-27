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Biyografi Şarkıcı Kader kimdir? Kader nereli kaç yaşında? Kadar şarkıları ve albümleri...
Biyografi

Şarkıcı Kader kimdir? Kader nereli kaç yaşında? Kadar şarkıları ve albümleri...

Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olan Kader’in kim olduğu, hayatı, şarkıları merak edilmeye başlandı. Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına çıkan Kader, Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oldu. Arabesk şarkılar söyleyen isimler arasında bulunan Kader’in yaşı, hayatı, şarkıları-albümleri bir hayli merak ediliyor. Peki, Şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte yanıtı…

Yeniakit Publisher
2022-03-27 08:56:00 -
Şarkıcı Kader kimdir? Kader nereli kaç yaşında? Kadar şarkıları ve albümleri...

Gündemde yer alan isimlerden birisi de şarkıcı Kader oldu. Şarkılar Bizi Söyler'e katılan Kader'in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Kader kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Şarkıcı kader kimdir?

1979'da İstanbul'da doğan Kader, şarkıcı. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. 13 yaşına kadar düğün salonlarında söylemeye devam etti. 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu. Bu albüm Türkiye'de 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

Kader şarkı ve albümleri hangileri?

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

 

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