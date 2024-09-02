SARIÇAM İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45/a maddesi hükümleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

SIRA

NO MAHALLE ADA/

PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE MUHAMMEN BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAAT 1 BOYNUYOĞUN 260/14 ARSA 789,84 m² TAM 5.133.960,00-TL 513.396,00 TL 16.09.2024

14:00 2 BOYNUYOĞUN 567/4 ARSA 647,50 m² TAM 2.260.250,00-TL 226.025,00 TL 16.09.2024

14:00 3 ÇINARLI 560/3 ARSA 735 m² TAM 4.410.000,00-TL 441.000,00 TL 16.09.2024

14:00 4 GÖZTEPE 12744/1 ARSA 5309 m² TAM 13.272.500,00-TL 1.327.250 TL 16.09.2024

14:00

Boynuyoğun (260/14)-İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında TAKS=0.40 E=1.20 Yençok=31.75 m TİCK(Ticaret+Konut) alanı olarak düzenlenmiş olup,yapılaşmak için minimum parsel şartı 1.000,00 m² olarak belirlenmiştir.

Boynuyoğun (567/4) -İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında TAKS=0.30 KAKS=0.60 ayrık yapı nizamında 2(iki) katlı konut alanı olarak düzenlenmiştir.

Çınarlı (560/3)-İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında TAKS=0.25 KAKS=0.50 ayrık yapı nizamında 2 (iki) katlı konut alanı olarak düzenlenmiştir.

Göztepe (12744/1)-İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı içerisinde kaldığı, planında E=1.00 Hmaks=9.50m ayrık nizamında Ticaret alanı olarak düzenlenmiştir.

GENEL ŞARTLAR

Madde-1) Mülkiyeti Belediyemize ait muhammen bedeli ve geçici teminatı belirlenen taşınmaz malın ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde-2) İhale 16/09/2024 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

Madde-3) İhaleye katılamayacak olanlar:

İhaleyi yapan idarenin;

İta amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde-4) İhaleye girmek isteyenler katılma belgelerini ve Geçici Teminat Makbuzunu en geç ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Madde-5) İstenen Belgeler.

Gerçek Kişiler:

T.C. Kimlik Nolu Kimlik Fotokopisi. Tebligat adresi. Temsil durumunda vekaletname aslı.

Tüzel Kişiler:

Ticaret Sicil Tasdiknamesi.(İhalenin yapıldığı tarihten en az 6 ay önce alınmış olması.) Yetki Belgesi. Yönetim Kurulu kararı. Tüzel kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı. Ortak Girişim ise ortaklık beyannamesi veya ortaklık sözleşmesi.

Madde-6) Geçici Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul olunacaktır.

Tedavüldeki Türk Parası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27 Maddelerine göre uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektupları.

Madde-7) İhale üzerinde kalan istekli taahhüdünden vazgeçemez, vazgeçildiğinde Geçici Teminatı irat kaydedilir.

Madde-8) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar (13:30) sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanına verilecektir. İsteklilerin posta yoluyla göndermelerinden kaynaklanan gecikmeleri kabul edilemez. Komisyon başkanına verilen teklifler herhangi bir sebepten dolayı geri alınamaz.

Madde-9) Teklifler belirtilen yer, gün ve saatte ihale komisyonunca isteklilerin veya noter tasdikli vekaletnameye haiz kanuni temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Madde-10) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

Madde-11) İhale komisyonunca alınan ihale kararları ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ihale yetkilisi tarafından onaylanır. İhale kararı ihale yetkilisi tarafından kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

Madde-12) İhale onaylandıktan 5(beş) işgünü içerisinde tebligat ile ihaleyi alan kişiye bildirilir.

Madde-13) İhale bedelinin tamamı, ihale onay belgesi tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir.

Madde-14) Satış bedelini ödeyen alıcıya gayrimenkulün ferağı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce verilecektir.

Madde-15) Tapu ferağı işlemlerinden doğacak vergi resim harç ve diğer masraflar alıcıya aittir.

Madde-16) Açık Teklif Usulünün Uygulanması.

Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Madde-17) Açık Tekliflerin Verilmesi.

İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Madde-18) İhale artırma bedeli minimum 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Madde-19) Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Taşınmaz ile birlikte satışa konu muhdesat varsa teslim tutanağında bunlar da ayrı ayrı belirtilir.

Madde-20) Alıcı daha sonra oluşacak imar sorunları ve mahkeme kararı ile inşaatın kısıtlanması gibi durumları göz önüne alarak kabul etmiş sayılır.

Madde-21) Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Madde-22) İhtilafların çözüm yeri Adana İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN02082290