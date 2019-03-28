Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Sarı kantaron yağı faydaları sayesinde romatizmal rahatsızlıklar, sırt, bel ve adele (kas) ağrıları iyileştirilebilir. Vücutta açılan yaraların ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır. Kan dolaşımını sıkılaştırır ve arttırır. Vücuttaki morarmalar için fayda sağlar. İşte sarı kantaron yağının şaşırtan faydaları...

Kantaronun içeriğinde ne var?

• % 0.9-5.0 oranında hiperforin ve adhiperforin

• % 0.05-03 oranında hiperisinin ve psödohiperisin

• % 4 oranında flavonoid türlerini içerir.

Sarı kantaron yağı nasıl yapılır?

Sarı kantaron çiçekleri yumuşak bir şekilde ezilir. Sarı kantaron çiçeklerinin güneşli bir havada toplanması gerekmektedir. Toplanan ve ezilen çiçekler, bir kavanoza koyulur ve üzerine bir miktar zeytin yağı eklenir. Eklenen zeytin yağının çiçeklerin üzerinin kapatması gereklidir. Hazırlanan bu karışım bir hafta kadar kapağı açık bir şekilde, arada bir çalkalanarak, güneşte bekletilir. Daha sonra bir ay kadar da kapağı kapatılarak ve yine arada bir çalkalanarak güneşte bekletilmelidir. Bu süre sonunda kavanoz açılır ve yağ bir tülbent yardımı ile süzülür. Yağın, artık serin bir ortamda ve koyu renkli bir şişede muhafaza edilmesi gerekmektedir. Sarı kantaron yağı yanık tedavisi için kullanılacaksa zeytinyağı yerine keten tohumu yağı kullanılabilir. Hazırlanan yağ uygun koşullarda saklandığında 2 - 3 yıl etkisini yitirmeden korur.

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

• Kanamaları durdurur.

• Menopozdan kaynaklı ruhsal hastalıklara iyi gelir.

• Cilt hastalıklarını tedavi eder.

• Cilt tonunu eşitler.

• Algılama ve kavrama yeteneklerini geliştirir.

• İntihaplaşmalara iyi gelir.

• İshale iyi gelir.

• Romatizma ağrılarına iyi gelir.

• Gut hastalığına iyi gelir.

• Sarılık hastalığını tedavi eder.

• Virüsler ve bakterilerden kurtarır.

• AIDS ve HIV virüsüne karşı savaşır.

• Alkol, sigara ve kafein gibi bağımlılıkları tedavi eder.

• Açık yaralar ve kesikleri iyileştirir.

• Depresyon yaşayan kişileri sakinleştirir.

• Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.

• Güneş yanıklarını tedavi eder.

• Antiseptik özelliği sayesinde mikrop oluşumu engeller.

• Hücreleri yeniler.

• Şişlikleri indirir.

• Bebek pişiklerine iyi gelir.

• Kan şekerini düşürür.

• Varislere iyi gelir.

• Mide ağrılarını geçirir.

• İdrar kaçırma tedavilerinde kullanılır.