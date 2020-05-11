Sapkınları Haçlılar besliyor

Türk aile yapısını yerle bir etmek ve sapkın fiillerini topluma dayatmak için provokatif faaliyetlere imza atan LGBTİ sapkınların finansal desteği açığa çıktı. Türkiye’de faaliyet yürüten ve sapkınların çatı kuruluşu mahiyetinde olan KAOS GL’nin haçlı koalisyonundan devasa oranda fon desteği aldığı saptandı. KAOS GL Mali Şeffaflık Raporu’nda LGBTİ ahlaksızlara; Alman Vakıfları, Soros’cu STK’lar, AB ülkeleri’nin büyükelçilikleri ve Batılı dernekler tarafından finansal destek sağlandığı adeta itiraf edildi. Türkiye’de irili ufaklı birçok LGBTİ derneğinin söz konusu yardımlar sayesinde ayakta kaldığı da anlaşılmış oldu.

AB beslemesi sapkınlar

Onursuzluklarını sözde Onur Yürüyüşleri adı altında pazarlamaya çalışan ve sosyolojik hiçbir karşılıkları olmadığı halde sapkın eğilimlerini toplum içerisinde meşru hale getirmek için iğrenç yöntemlere başvuran sapkınları haçlı Batı dünyası besliyor. ‘Cinsel yönelim’, ‘trans birey’ ve ‘cinsel tercih’ söylemleriyle sapkınlıklarını doğal hale getirmeye çalışan şehvet maymunlarının yalını AB ülkeleri sağlıyor. Şok gerçeği ise bizzat KAOS GL tarafından hazırlanan Mali Şeffaflık Raporu gözler önüne seriyor. Batı’dan beslendiklerini aleni şekilde itiraf eden sapkın homolar, milletimizi zehirlemek için faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. AB ülkelerinden, büyükelçiliklerden ve Batılı STK’lardan gelerek KAOS GL’nin kasasına giren para dudak uçuklatıyor. Sadece bir sene içerisinde söz konusu kurum ve kuruluşlardan sapkın LGBTİ’lilerin geliri 2 milyon 104 bin lirayı aşıyor.

Mazluma yok sapkına var

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı (SIDA) 1 milyon 292 bin 820 lira ile en çok bağışı yapan kurum olarak göze çarpıyor. AB ülkeleri 304 bin 933 liralık bir fon desteği sağlarken, Association For Progressive Communicatioans (APC) isimli Batılı STK ise 71 bin 613 bin Türk Lirası meblağı hibe ediyor. Milyonlarca mülteciye kaynak yok diyerek tek kuruş para aktarmayan AB ülkeleri söz konusu LGBTİ sapkınlar olunca kesenin ağzını açmışa benziyor. Avrupa, Uluslararası Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel, Trans ve Interseks Derneği (ILGA EUROPE) sadece bir organizasyon için 33 bin 693 Türk Lirası ödemeyi KAOS GL’nin hesabına yatırıyor.

Yardımlarla semiriyorlar

Esas işi ülkeler arası diplomatik ilişkileri sağlamak olan Batılı büyükelçilikler de LGBTİ’li eşcinsel ahlaksızları semirtiyor. Hollanda Büyükelçiliği 197 bin 433 Türk Lirası, Norveç Büyükelçiliği 38 bin 811 Türk Lirası, Kanada Büyükelçiliği 36 bin 138 Türk Lirası ödeme gerçekleştirmiş. Tie Netherlands isimli kuruluş 57 bin 679 Türk Lirası öderken, Fondation de France 16 bin 465 lira tutarındaki meblağı sapkınlara hibe etmiş. Heinrich Böll ve Açık Toplum Vakfı da sadece bir etkinlik için 17 bin 160 lirayı LGBTİ’li sapkınların hesabına aktarmış.