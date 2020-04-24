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Gündem

Sapkınlardan tehlikeli provokasyon! 23 Nisan’da LGBT rezaleti

'Şişli Kent Konseyi LGBTİ+Meclisi' isimli sosyal medya hesabından 23 Nisan’a gölge düşüren bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, LGBT’li çocuklar olduğu ileri sürüldü.

2020-04-24 00:46:00 - 2020-04-24 00:47:49
Sapkınlardan tehlikeli provokasyon! 23 Nisan’da LGBT rezaleti

'Şişli Konseyi LGBTİ+Meclisi' isimli bir Twitter hesabından rezil bir mesaj paylaşıldı. Mesajda sanki LGBT'li çocuklar varmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldı.

Tepki çeken tweette, "Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi olarak yerel yönetimleri ve uluslararası sözleşme taraflarını tüm çocukların haklarını korumaya ve kapsayıcı politikalar üretmeye davet ediyoruz. #LGBTİÇocuklarVardır ve yalnız değillerdir."şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

İşte tepki çeken o sözler:

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