Sapkınlardan tehlikeli provokasyon! 23 Nisan’da LGBT rezaleti
'Şişli Kent Konseyi LGBTİ+Meclisi' isimli sosyal medya hesabından 23 Nisan’a gölge düşüren bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, LGBT’li çocuklar olduğu ileri sürüldü.
'Şişli Konseyi LGBTİ+Meclisi' isimli bir Twitter hesabından rezil bir mesaj paylaşıldı. Mesajda sanki LGBT'li çocuklar varmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldı.
Tepki çeken tweette, "Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi olarak yerel yönetimleri ve uluslararası sözleşme taraflarını tüm çocukların haklarını korumaya ve kapsayıcı politikalar üretmeye davet ediyoruz. #LGBTİÇocuklarVardır ve yalnız değillerdir."şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.
İşte tepki çeken o sözler: