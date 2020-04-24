Sapkınlardan tehlikeli provokasyon! 23 Nisan’da LGBT rezaleti

'Şişli Konseyi LGBTİ+Meclisi' isimli bir Twitter hesabından rezil bir mesaj paylaşıldı. Mesajda sanki LGBT'li çocuklar varmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldı.

Tepki çeken tweette, "Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi olarak yerel yönetimleri ve uluslararası sözleşme taraflarını tüm çocukların haklarını korumaya ve kapsayıcı politikalar üretmeye davet ediyoruz. #LGBTİÇocuklarVardır ve yalnız değillerdir."şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

İşte tepki çeken o sözler: