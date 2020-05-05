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Gündem

Sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, Diyanet'i hedef aldı

Türkiye'ye yönelik küstah paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan terzi yamağı sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:02:00 -
Sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, Diyanet'i hedef aldı

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan terzi yamağı sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik tepki çeken bir ithamda bulundu.

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de bir programa katılan sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, "Cinsellik ve dinsellik özel hayat kavramı içindedir. Kimsenin inancını ve cinsel yönelimini sorgulamak devletin görevi değildir." şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Sapkın Barbaros Şansal, "İnsanların yatak odalarına girmeyin. O yatak odalarından siz de çıkmıyorsunuz çünkü." diyerek skandal bir ithamda bulundu.

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