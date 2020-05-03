Sapkın dernekler kapatılsın! Gençleri zehirliyor, aileyi parçalıyor, toplumu dinamitliyor

Devletin artık bu tehlikeye seyirci kalmaması gerektiğini ifade eden hukukçu Hasan İlter, “Türkiye’deki bireysel özgürlükleri sabote ederek, milletin inancına ve mukaddesatına saldırıyorlar. Kanunlar aynı zamanda, toplumun ahlakını korumakla mükelleftir. Yasalarımızda LGBTİ derneklerinin ve uzantılarını kapatılmalarını sağlayacak gerekli kanun maddeleri mevcuttur. Başta KAOS GL olmak üzere tüm eşcinsel dernekler bir an önce kapatılmalıdır” diye konuştu.

Türkiye’deki özgürlük ortamını sabote eden LGBTİ eşcinsel sapkınlara karşı Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya gibi devletlerde sert tedbirler alınmaya başlandı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, Türkiye’de de LGBTİ tehlikesine karşı sert önlemler almanın zamanının gelip geçtiğini belirtiyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Ramazan’ın ilk cuması irad ettiği hutbe üzerinden Müslümanlara ve İslam’a ağızlarından salyalar akıtarak saldıran homoların yeryüzünün en aşağılık varlıkları olduğu bir kez daha tescillendi. Müslümanların en kutsal zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayından sözde onur yürüyüşü düzenleyen LGBTİ’li sapkınlar, Allah’ın emir ve yasaklarına da dil uzatmaya başladı. Hukukçular ve Aile Dernekleri, sapkınların merkez üssü konumundaki derneklerin ve diğer uzantılarının ivedilikle kapanması gerektiğini kaydetti.

Faaliyetlerine son verilmeli

Hukukçu Hasan İlter, “Bir klik var ve bu klik milletimizin imanına ve mukaddesatına saldırıyor. Bütün güçleriyle Türk toplumunun ahlaki yapısını çökertmek için uğraşıyorlar. Bu uğurda sergilemedikleri rezalet ve iğrençlik kalmadı. Türkiye’deki bireysel özürlükleri sabote ediyorlar ve hukukumuzdaki boşluklardan faydalanarak bir ur gibi çoğalıyorlar” dedi. Devletin bu tehlikeye daha fazla seyirci kalmaması gerektiğini belirten İlter, “Hukukun bir görevi de vatandaşların ahlakını ve psikolojik yapısını korumaktır. LGBTİ dernekleri ülkenin her yanında mantar gibi çoğalmaktadır. Üniversitelerde öğrenci kulüpleri faaliyetlerini yürütmektedirler. Başta KAOS GL ve diğer LGBTİ grupları bir an önce kapatılmalıdır. Yasalarımızda, kapatılmalarını sağlayacak gerekli kanun maddeleri mevcuttur” şeklinde konuştu.

Devlet ‘dur’ demeli

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Uzman Psikoterapist Adnan Kalkan, “LGBTİ cinsel yönelim adı altında insanı ifsat etme projesidir. Bugün LGBTİ hareketi çeşitli fonlar tarafından desteklenerek aileyi yok etmeye çalışan bir hareket haline gelmiştir. Nasıl ki kamu güvenliğini tehlikeye atan dernekler kapatılıyorsa ailenin, toplumsal yapının geleceğini ciddi manada riske atan bu dernekler de kapatılmalıdır” dedi. LGBTİ ahlaksızlarının İslam’a dil uzatmaya başladığına dikkat çeken Kalkan, “Bugün Diyanet İşleri Başkanlığına ve Kur’an’a dil uzatacakları bir seviyeye kadar bu hareket büyüdüyse, yarın bunları eleştirmek dahi suç olacak ve kendi vatanında ahlak, edep, namus, din parya olarak kalacak” ifadelerini kullandı.