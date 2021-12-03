  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa’da mobil ekip dönemi
Yerel

Şanlıurfa’da mobil ekip dönemi

Güneydoğu'da yeni bir dönem başladı. Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:45:00 -
Şanlıurfa’da mobil ekip dönemi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, kapı kapı dolaşarak özellikle dışarı çıkmakta zorlanan hasta ve yaşlıların aşılarını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, salgınla mücadeledeki en önemli aracın aşı olduğunu belirtti.

Vatandaşlara aşının önemini anlattıklarını ifade eden Emik, şunları kaydetti:

"Bölgemizde sürecin başından bu yana köy köy, sokak sokak dolaşarak aşı faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bugünkü aşı planlamamızda ilçemize bağlı Yardımcı, Sağlık, Seksenören, Karaali, Keçikıran, Uğurlu mahallelerimizde mahalle meydanlarında, taziye evlerinde aşılama faaliyetlerinde bulunmaktayız. Aşılama oranlarımızı arttırana kadar yılmadan, peşini bırakmadan sahada olmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!
Teknoloji

Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!

Fransa’ya yakınlığıyla bilinen "Africa Intelligence" adlı haber sitesi, Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Türkiye’den yeni Bayraktar TB2 SİHA..
Türkiye ve Rusya arasında kritik temas
Gündem

Türkiye ve Rusya arasında kritik temas

İsveç'te Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lavrov’la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya..
Kayıp şahsın cesedi bulundu
Aktüel

Kayıp şahsın cesedi bulundu

Adana’nın Feke ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan erkek şahsın cesedine ulaşıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay