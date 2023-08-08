SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Eyüp Sultan Mahallesi, Akpınar Sokak No:7 adresinde bulunan Samandıra Çim saha (İdman Sahası) ile idari binası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi ile ihale şartnamesi çerçevesinde 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 - ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını 2.500,00-TL karşılığında satın alması zorunludur.

3 - KİRALAMA İHALESİNİN

a) Yapılacağı Yer: Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi: 17.08.2023

c) İhale Saati : 10:30

d) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) Aylık Kira Bedeli: 5.000,00-TL+KDV

b) Beş yıllık Tahmini Bedel Miktarı: 300.000,00-TL+KDV

c) Geçici Teminat Miktarı: 9.000,00-TL

5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

5.1. İhaleye Türkiye Futbol Federasyonuna kayıtlı Spor Kulüpleri katılabilir.

5.2. İsteklilerden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

a)- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b)- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

c)-Yetki Belgesi ve Yönetim Kurulu Kararı ( Karar defteri fotokopisi )

d)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

e)- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

f)- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

g)- İdare ve istekliler tarafından onaylı “şartname”

h)- Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur evrakı.

6- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

7- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini en son 16.08.2023 tarihinde saat 15.00’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez. İLAN OLUNUR

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Basın No: ILN01871713