Samsun Valisi Kaymak, yeniakit.com.tr'ye konuştu: Salgını kontrol altına aldık

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Samsun'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Mart ayının ilk haftalarında Samsun'da da koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca öncülüğündeki Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası seyahatları kısıtlama kararı süreçle mücadelede önemli bir etken oldu. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek yasakların şehrimizde de uygulanmasını sağladık." dedi.

'Salgını kontrol altına altına aldık'

"Bünyemizde oluşturulan İl Pandemi Kurulumuz ile kurumlar arası koordinasyonu sağladık." diyen Vali Kaymak, "Samsun'un çok ciddi bir sağlık altyapısı var. Tıp fakültelerimiz, araştırma hastanelerimiz ve özel hastanelerimizle Samsun tam bir sağlık kenti. Şu an ilimizde vakalar olmakla birlikte yoğun bakım ve entübe sayımız çok düşük. Bu bizim sağlık teşkilatımızın çok iyi çalıştığını gösteriyor. Tabii ki diğer yandan da filyasyonu sağlamak da çok önemli. Bu kapsamda da birinci basamak olan sağlık ocaklarımız ile eğitim merkezlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Şu an Samsun özelinde salgını kontrol altına aldığımızı söyleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Tarımı sekteye uğratmadık'

Samsun'un bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Vali Kaymak, "Çarşamba ve Bafra başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde yürütüldüğü bir kentte çalışıyoruz. Biz tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması için de her türlü tedbiri aldık. Arıcısından hayvancısına tüm faaliyetlere kontrollü bir şekilde izin verdik. Meyve sebze hallerimizdeki faaliyetleri de sürdürdük. Ürettiğimiz ürünlerin bütün Türkiye'ye ulaşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

'Bir tek mağdur vatandaşımız kalmasın diye çalışıyoruz'

"Hükümetimizin talimatı ile Vefa Sosyal Destek Grubunu Samsun'da da oluşturduk." diyen Vali Kaymak, "Maddi imkanları kısıtlı vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Öte yandan evlerinden çıkamayan yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın öncülüğündeki birinci fazda 35 bine yakın vatandaşımıza maddi destek de bulunduk. İkinci fazda ise bu rakama ilaveten 25 bin vatandaşımıza daha ulaştık. Şu anda da üçüncü faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Sosyal yardım vakıflarımızdaki heyetler yapılan başvuruların incelemesini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Yani biz devlet olarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına alınması gereken tüm tedbirleri aldık." şeklinde konuştu.

'Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz'

Vali Kaymak vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetimiz Türkiye'ye çok ciddi bir sağlık altyapısı kazandırdı. Bugün bu güçlü altyapımızın karşılığını alıyoruz. Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımızı korumak için sahada çalışıyor. Bizler milletimiz için çalışırken vatandaşlarımıza da zorunlu olmadıkça evden çıkmamak düşüyor. Bu çabamıza rağmen şehir merkezini kalabalık görünce üzülüyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha özveri ile kurallara uyarak sürece katkı vermelerini istiyoruz."