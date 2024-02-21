SAMSUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Büyüklü Mahallesi 1463 ada 1 nolu parselde yapılan sınırlandırma hatası düzeltmesi sonucu posta yoluyla tebligat yapılamayan parsel maliklerinden Mustafa Mehmet ŞENEL ve Doğukan ŞENEL için, 1463 ada 1 nolu parselin yüzölçümünün 656.72 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Samsun Sulh Hukuk Mahkemelerinde düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

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