SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

İHALEYE DAVET



TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ



T.C.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALE NO. SAMSUN-G5

İş Makineleri Alımı İşi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. Samsun-G5) İş Makineleri Alımı İşi’ni Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.



Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 08.05.2026’dan itibaren doksanbir (91) takvim günü süreyle geçerli olacak ve LOT 1 için en az 2.200.000,00 TL (İkimilyonikiyüzbinTürkLirası), LOT 2 için en az 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürkLirası), LOT 3 için en az 350.000,00 TL (ÜçyüzellibinTürkLirası), LOT 4 için en az 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirası), tutarında veya eşdeğeri olacak şekilde teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 08.05.2026, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’te açılacaktır.



İlgilenen firmalar ‘www.samsun.bel.tr’, ‘www.ekap.gov.tr’ ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.





Adres:

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü

Liman Mah. Gezi Cad. No:40

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası K:7

İlkadım / Samsun - TÜRKİYE

Telefon: +90 (362)4316090/4241

E-posta: [email protected]

