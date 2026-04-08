SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.
TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ
T.C.
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE NO. SAMSUN-G5
İş Makineleri Alımı İşi
Samsun Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. Samsun-G5) İş Makineleri Alımı İşi’ni Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 08.05.2026’dan itibaren doksanbir (91) takvim günü süreyle geçerli olacak ve LOT 1 için en az 2.200.000,00 TL (İkimilyonikiyüzbinTürkLirası), LOT 2 için en az 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürkLirası), LOT 3 için en az 350.000,00 TL (ÜçyüzellibinTürkLirası), LOT 4 için en az 900.000,00 TL (DokuzyüzbinTürkLirası), tutarında veya eşdeğeri olacak şekilde teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 08.05.2026, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’te açılacaktır.
İlgilenen firmalar ‘www.samsun.bel.tr’, ‘www.ekap.gov.tr’ ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.
Adres:
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü
Liman Mah. Gezi Cad. No:40
Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası K:7
İlkadım / Samsun - TÜRKİYE
Telefon: +90 (362)4316090/4241
E-posta: [email protected]
Basın No: ILN02442169