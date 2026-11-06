SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİNDEN
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SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİNDEN
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ESAS NO : 2026/1842
KARAR NO : 2026/1639
Davacı RANA M. ABDALKAREEM AL-ADHAMI aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda;
HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere;
Davacının istinaf isteminin 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE dair taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde yargıtay yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olup, kararın açık adresi tespit edilemeyen davalı ABBAS MOHAMMED HUSSEIN JASIM AL-JANABI' ya gazetenin yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02586574