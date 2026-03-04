SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/1142 Esas

Mahkememizde dava konusu Samsun ili Atakum ilçesi Çatmaoluk Mah. 140 ada, 19, 25 ve 33 parsel,143 ada 8, 24 ve 20 parsel,153 ada ada 3 parsel,138 ada 2 parsel, 128 ada 11 parsel,123 ada 1ve 21 parsel,122 ada 17 parsel, 136 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar ile İlkadım ilçesi, Pazar Mahallesi, 6192 ada, 25 parsel 1. Kat 8 nolu bağımsız bölümdeki ve İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi 901 ada 25 parsel zemin kat 2 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talepli olarak açılan davanın yapılan yargılamasında; davalı 25613469006 T.C. Kimlik nolu Yavuz Özdemir'in bildirilen adreslerine dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen davalı Yavuz Özdemir'in duruşmanın atılı bulunduğu 07/04/2026 günü saat 09:45’deyapılacak duruşmaya katılabileceği gibi kendisini bir vekil ile de temsil ettirebilir, aksi taktirde duruşmaların yokluğunda sürdürüleceği ve karar verileceği, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413156