SAMKENT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMKENT YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'DEN

SAMSUN İLİ, ATAKUM İLÇESİ, ATAKUM MAHALLESİ 405 ADA 7 PARSEL ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR (HASILAT) PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki Samkent Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ihale yolu ile yaptırılacaktır.

İhale Konusu İşin Adı ve Niteliği: Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi 405 Ada 7 Parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı İşi

İli İlçesi Mahalle Ada No Parsel

No Fonksiyon Arsa Alanı (m²) Emsal Emsale Esas İnşaat Alanı

(m²) Samsun Atakum Atakum 405 7 TİCT 14.776,92 2.00 29.553,84 Toplam 29.553,84 Plan notları ihale dokümanı ekinde yer almaktadır.

İhale konusu iş; İdare tarafından herhangi bir parasal kaynak çıkışı olmadan, “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeliyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; İmar mevzuatına ve İdaremizin onaylayacağı projelere ve detaylara uygun olarak gerekli tüm altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme işleri Yüklenici tarafından yapılacak, yapılan işler neticesinde ortaya çıkacak ve satılabilecek olan bağımsız bölümlerin pazarlamasını ve satışını Yüklenici üstlenecektir.

İhalenin Yapılış Şekli ve Usulü: İhale; İhale dokümanlarında belirtilen şartlarda “Kapalı Teklif Usulü” ile “Ön Yeterlik Değerlendirmesi (1.oturum) ve Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma (2. oturum)” olarak iki oturum halinde iki ayrı günde yapılacaktır. İhalenin 1. oturumunda İstekliler, kapalı zarf içerisinde ihalede istenilen belgeleri sunacaklardır. İhale Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunan İstekliler, ihalenin 2. oturumuna davet edileceklerdir.

İhale Dosyasının Görülmesi ve Temini: İhale dosyası, Samkent Yapı Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğü (Hançerli Mah. 216.sk No:8 Kat:8 İlkadım/Samsun)’nde 10:00 ~ 16:00 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif sunacak isteklilerin ihale dosyalarını satın almaları zorunludur. İhale Dosyası 55.000,00 TL (ElliBeşBinTürkLirası) karşılığında (TR93 0001 5001 5800 7318 3171 10 - Vakıfbank Samsun Şubesi- Samkent Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabına yatırılarak) İdareden temin edilebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer ve Zaman: İhalenin 1.Oturumu 30/06/2026 Salı günü Saat 11:00’da Hançerli Mah. 216.sk No:8 Kat:2 İlkadım/Samsun adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılacaktır. İhalenin 2. Oturumunun tarih ve saati 1. Oturumdan sonra İdare tarafından isteklilere bildirilecektir.

İhalede Aranılan Yeterlilik Şartları ve İstenilen Belgeler:

Geçici Teminat, (en az 64.350.000,00 TL) İş Ortaklığı Beyannamesi, Ortaklık Durum Belgesi, Şirket Ortaklık ve Yönetici Bilgileri Beyanı, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet/Kayıt Belgesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri veya Beyanı, Vekaletname ve İmza Beyanı, İletişim Bilgileri Beyanı, İş Deneyimine İlişkin Belge (İsteklilerin, ihale tarihi itibarıyla işin niteliğine ve sunmuş oldukları projenin gerektirdiği sınıf ve yeterlilikte Müteahhitlik Yetki Belgesine sahip olmaları veya Müteahhitlik Yetki Belgesine denk iş deneyim tutarını sağlayacak son on beş yıl içinde gerçekleştirilmiş, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği kapsamında yer alan III. Grup Bina İşlerine ilişkin en az 30.000m2 komple bina iş deneyim belgesine sahip olmaları) Bilanço ve Gelir Tabloları ile Vergi Levhası, Banka Referans Mektubu, (nakit kredi toplamı ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamının ayrı ayrı olmak üzere en az 180.000.000,00 TL), İhale dosyasının satın alındığına dair banka dekontu

Asgari ASKİPTG (Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri) Ödeme Planı:

Ödeme

Sıra No Ödeme Dilimi Günü Ödeme

Dilimi Oranı 1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra 15 Gün İçerisinde 200.000.000,00 TL 2. Yer Teslimi Yapıldıktan Sonra 15 Gün İçerisinde 300.000.000,00 TL 3. Geçici Kabul İtibar Tarihinden Sonra 15 Gün İçerisinde (ASKİPTG-500.000.000,00 TL) x %90 4. Kesin Kabul İtibar İtibar Tarihinden Sonra 15 Gün İçerisinde (ASKİPTG-500.000.000,00 TL) x %10 Toplam %100 “İhaleye Esas Arsaların İdarece Tespit Edilen Asgari Bedeli” 2.145.000.000,00 TL (İki Milyar Yüz Kırk Beş Milyon TürkLirası)’dır.

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Basın No: ILN02477945