Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, fon krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Tayyar; “Fon krizine ilişkin son dönem artan ‘darbe’, ‘17 Aralık türevi’, ‘nihai hedef Erdoğan’ gibi yorumları okuyunca ısrarla üzerinde durduğumuz şu tespiti tekrar edelim: Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var. Çok açık ve net: İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir. Cehenneme giden yolları iyi niyet taşlarıyla döşemiştir. Bundan herkes gibi Cumhurbaşkanımız da olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’nin tökezlemesinden mutluluk duyan dış çevreler de bayram etmiştir. Mevzunun kısa özeti budur. İnşallah bu kriz fırsata dönüştürülür, tökezlediğimiz yerden yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız” diye yazdı.

İşte Tayyar'ın x paylaşımı:

Fon krizine ilişkin son dönem artan “darbe”, “17 Aralık türevi”, “nihai hedef Erdoğan” gibi yorumları okuyunca ısrarla üzerinde durduğumuz şu tespiti tekrar edelim: Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var. Çok açık ve net: İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir. Cehenneme giden yolları iyi niyet taşlarıyla döşemiştir. Bundan herkes gibi Cumhurbaşkanımız da olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’nin tökezlemesinden mutluluk duyan dış çevreler de bayram etmiştir. Mevzunun kısa özeti budur. İnşallah bu kriz fırsata dönüştürülür, tökezlediğimiz yerden yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız.