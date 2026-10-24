  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Faik Öztrak’a "batık banka" tepkisi: 19 bankanın parası nerede? PKK’nın arka bahçesine çevrilen barolar terörden temizleniyor! İzmir Barosu tamam: Sıra İstanbul Barosu'nda! ​Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu Tutuklanan CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı 3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasında yeni gelişme: 2 kişiye gözaltı! Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok" Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı! Mesut Özil, FIFA'yı yerin dibine soktu
Siyaset Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’
Siyaset

Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, fon krizine ilişkin “darbe”, “17 Aralık türevi” gibi tanımlamalara karşı çıkarak, “Yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var” dedi.

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, fon krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Tayyar; “Fon krizine ilişkin son dönem artan ‘darbe’, ‘17 Aralık türevi’, ‘nihai hedef Erdoğan’ gibi yorumları okuyunca ısrarla üzerinde durduğumuz şu tespiti tekrar edelim: Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var. Çok açık ve net: İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir. Cehenneme giden yolları iyi niyet taşlarıyla döşemiştir. Bundan herkes gibi Cumhurbaşkanımız da olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’nin tökezlemesinden mutluluk duyan dış çevreler de bayram etmiştir. Mevzunun kısa özeti budur. İnşallah bu kriz fırsata dönüştürülür, tökezlediğimiz yerden yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız” diye yazdı.

 

İşte Tayyar'ın x paylaşımı: 

Fon krizine ilişkin son dönem artan “darbe”, “17 Aralık türevi”, “nihai hedef Erdoğan” gibi yorumları okuyunca ısrarla üzerinde durduğumuz şu tespiti tekrar edelim: Ortada bir darbe girişimi yok, yaşananlar 17 Aralık’a asla benzetilemez. Çünkü ortada bir düşman yok, içeriden hayli fazla dost var. Bir çıkar örgütü var. Çok açık ve net: İçimizdeki açgözlüler AK Parti ve devleti zehirlemiştir. Cehenneme giden yolları iyi niyet taşlarıyla döşemiştir. Bundan herkes gibi Cumhurbaşkanımız da olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’nin tökezlemesinden mutluluk duyan dış çevreler de bayram etmiştir. Mevzunun kısa özeti budur. İnşallah bu kriz fırsata dönüştürülür, tökezlediğimiz yerden yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23