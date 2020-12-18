Saliha Sultan kimdir?

Sultan Abdülhamid Han'ın eşlerinden Saliha Naciye Hanım (d. 1887(?) - ö. 5 Şubat 1924, İstanbul, Türkiye), Sultan II. Abdülhamid'in eşi, Şehzade Mehmed Abid Efendi ile Samiye Sultan'ın annesidir.

Bazı kaynaklarda Abaza olan Bartınlı Aslan Bey'in kızı olduğu söylenir.[1] Abdülhamid'in haremine altıncı ikbal olarak girdikten sonra 1905 yılında Mehmed Abid Efendi'yi, 1908 yılında ise Samiye Sultan'ı doğurdu. II. Abdülhamid'le birlikte sürgün yeri Selanik'te üç yıl kaldıktan sonra padişahın İstanbul Beylerbeyi Sarayı'na nakli üzerine burada da altı yıl padişahla beraber kalmıştır. Padişahın ölümü üzerine oğlu ile beraber Erenköy'deki köşkte kalmışlardır. Hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarıldığı tarihten bir ay önce öldü. Sultan Mahmud Türbesi'nin ek bölümüne defnedildi.