  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok! CHP'de 48 ihraç! Partinin ağır topları da kapının önüne kondu Tek suçu başörtülü olmak! 21 yıllık öğretmene gözyaşlarıyla veda Bakan Kacır tarihi gelişmeyi açıkladı: Yerli navigasyon geliyor Gazeteci Ece Sevim’in ‘Akit Gazetesi’ üzerinden İmamoğlu yorumu viral oldu Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit İki bakan Ayazağa’da: Afetin izlerini sileceğiz Bir mayolu voleybolcuları kutsayan muhafazakarlara bakın bir de bu çocuğa! Müslüman sporcunun hassasiyeti takdir topladı Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor! Akın Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız
Yerel Saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs enselendi
Yerel

Saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs enselendi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Dün şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan adli aramada, 5 bin 100 gram skunk maddesi, 10 kök skunk bitkisi ve 25 metrekare iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphenin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı, Cemil Tugay'ı böyle karşıladı!
AK Parti İzmir İl Başkanı, Cemil Tugay'ı böyle karşıladı!

Gündem

AK Parti İzmir İl Başkanı, Cemil Tugay'ı böyle karşıladı!

İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu
İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu

Gündem

İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu

İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 2 şahıs paketlendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 2 şahıs paketlendi

Yerel

İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 2 şahıs paketlendi

İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti
İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti

Gündem

İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23