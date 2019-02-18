Sakarya yerel seçim anket sonuçları 2019 Sakarya yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken Sakarya anket sonuçları 2019 merak ediliyor. En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Sakarya-Adapazarı Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Sakarya AK Parti'nin güçlü olduğu illerin arasında yer almasından dolayı Cumhur İttifakı Sakarya’da farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 689 bin 537 seçmenin 667 sandıkta oy kullandığı Sakarya’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. AK Parti ve MHP'nin Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem Yüce olurken, CHP İYİ Parti adayı Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayı Cihan Kolip oldu.

Yerel seçim anketi 2019 sonuçları ne diyor?

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Sakarya yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Sakarya yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

2014 Sakarya yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Zeki Toçoğlu % 58

MHP adayı Orhan Ünver % 26.8

CHP adayı Ecevit Keleş % 9.3

Sakarya 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 57

MHP % 13

CHP % 13

İYİ Parti % 9

SP % 2

HDP % 2