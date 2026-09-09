SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/98

KARAR NO : 2026/74

Mahkememizde davacı Mustafa Durcan tarafından açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar davalı Cahit Cengiz mirasçılarından Dilek Cengiz Eğe'nin yurtdışı ve yurtiçi adreslerine tebliğ edilemediğinden; Mahkememizin 31/03/2026 tarihli kararı ile Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, Yetkili mahkemenin PAMUKOVA NÖBETÇİ ASLİYE MAHKEMESİ olduğunun TESPİTİNE, Davacı tarafından 6100 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip iki hafta içerisinde başvurarak talepte bulunulması halinde, dosyanın yetkili PAMUKOVA NÖBETÇİ ASLİYE MAHKEMESİ'ne gönderilmesine, Dair verilen karar; tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, aşağıda adres bilgileri yazılı mirasçı Dilek Çengiz Eğe'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 04/09/2026

MİRASÇI:DİLEK CENGİZ EĞE

Cahit ve Raziye kızı 1979 doğumlu 657******68 TC kimlik numaralı

#ilangovtr

Basın No: ILN02543832