SAKARYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2007/667

Karar No : 2014/1012



İLAN METNİ



Hırsızlık suçundan sanık BAKARI ASATIANI aleyhine mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılamasında 31/12/2014 tarih ve 2007/667 Esas 2014/1012 Karar sayılı ilamı ile;



Sanık BAKARI ASATIANI'nın Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK.nın 141/1, 168/1, 62, 231/6, 231/8 maddeleri uyarınca 5 kez HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA karar verilmiştir.



Cemal ve Margalita oğlu, 07/08/1988 doğumlu, Gürcistan Uyruklu BAKARI ASATIANI tüm araştırmalara ve yazışmalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Bu nedenle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29.maddeleri gereğince karar özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal sürenin içerisinde Sakarya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ yasa yollarına müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/10/2023

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Basın No: ILN01918553