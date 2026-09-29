SAKARYA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/718 Esas

KARAR NO : 2026/282

DAVALI : SEVİM BEL - 14914839144

Davacı YUSUF BEL aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının davasının kabulü ile SAKARYA İli SERDİVAN İlçesi UZUNKÖY Mahallesi/Köyü Cilt No:167 Hane No:99 BSN:9'da nüfusa kayıtlı Bedih ve Bedia'dan olma 07/12/1988 SAKARYA doğumlu YUSUF BEL ile aynı yer BSN:17'de nüfus kayıtlı Ramazan ve Şefika'dan olma 25/05/1968 BİGA doğumlu Sevim BEL'in boşanmalarına ilişkin Almanya Devleti Amtsgericht Coburg Abteilung für Familiensachen Mahkemesi'nin 16/03/2023 tarih ve 001 F 489/21 belge nolu ve 05/05/2023 kesinleşme tarihli kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

2-Alınması gereken 732,00.TL harçtan peşin alınan 427,60.TL harcın mahsubu ile geriye kalan 334,40. TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan toplam 20.738,20.TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 45.000,00.TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

6-Davalı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde davalıya iadesine,

Dair, davacının yokluğunda, davacı vekilinin yüzünde, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren HMK'na göre iki haftalık yasal süre içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı ihtaren 14914839144 T.C. Kimlik Numaralı Ramazan ve Şefika kızı 25/05/1968 Biga doğumlu SEVİM BEL'e ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02557384