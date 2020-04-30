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Said-i Nursi talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Bediüzzaman Said-i Nursi talebesi Hüsnü Bayramoğlu, LGBTİ ve eşcinsel sevdalılarının hedefindeki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı arayarak telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:04:00 -
Said-i Nursi talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Said-i Nursi talebesi Hüsnü Bayramoğlu, LGBTİ ve eşcinsel sapkınlığa yönelik açıklamalarından dolayı İslam düşmanlarının hedefindeki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı arayarak kendisine destekte bulundu.

Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkarı ve talebesi Hüsnü Bayramoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek telefonu açtı.

“Hakkı haykırmaya devam edin”

Cuma akşamı Erbaş’ı arayan Bayramoğlu, “Hocam sabaha kadar bekleyemedim hemen aramak istedim. Sizin Kur'an hakikatlerini haykırmanızdan rahatsız olanlar varmış! Sakın üzülmeyin! Hakkı haykırmaya devam edin. Allah ve Resulü sizinle beraberdir. Biz de Nur talebeleri de sizinle beraberiz!” dedi.

“Duanız bizim için çok kıymetli”

Bayramoğlu’nun açtığı destek telefonundan dolayı memnuniyetini dile getiren Erbaş da “Muhterem Ağabey Allah sizden razı olsun, desteğiniz, duanız bizim için çok kıymetli, çok mühim, kardeşlerimizden de dualarını esirgememelerini rica ediyorum.” dedi.

“Kur’an surları inşa edeceğiz”

Bozgunculara karşı Kur’an surları inşa edileceğini belirten Hüsnü Bayramoğlu, Diyanet İşleri Ali Erbaş’a “Bu müfsidler ye'cüc ve me'cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşistliği bu İslam diyarında yaymaya çalışıyorlar. Biz de devletimizle, milletimizle, diyanetimizle ve derslerimizle bu manevi bozgunculara karşı Kur’an surları inşa edecek ve vatanımızı, imanımızı, ahlakımızı muhafaza edeceğiz!” diyerek desteğini ifade etti.

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Yorumlar

Kadir

BU KONUDA HİÇ YORUM YAPMAK İSTEMEMİŞTİM AMA... "DİB samimi bulmuyorum, şöyleki..." . - Türkiye de Corona virüs nedeniyle Cuma kılmak yasak değil mi, ne cuması ne hutbesi, bunu anlayamadım, Gönül isterdiki DİB'lığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu açık ve gür sesle; - TBMM tarafından tabul edildiğinde sessiz kalmış olsalar da şimdi LGBT kanunlarının acilen kaldırılmasını gündeme getirse, - TBMM tarafından tabul edildiğinde sessiz kalmış olsalar da şimdi ZİNA SERBESTLİĞİ kanununun acilen kaldırılmasını gündeme getirse, - Hepimizi kemiren ve kanımıza kadar girmiş FAİZ BELASINI da gündeme getirse, - Kuran Kurslarında, vakıflarda, yurtlarda vb yerlerdeki TACİZ-TECAVÜZ konusunu da gündeme getirse, - HIRSIZLIĞI, KUL HAKKI YEMEYİ, DEVLET MALINI ZİMMETE GEÇİRMEYİ, TORPİLİ de gür sesle gündeme getirse, - Bir islam ülkesi olarak Televizyonlarında %90 oranında AHLAKSIZLIĞI, EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLERİ, NİKAHSIZ YAŞAMAYI özendiren proğramlarla ilgilide konuşsa, - Bankaları soyan hırsızların serbest gezdiği ortamda bankaya okul taksidi yatıran veya bankadan emekli maaşı alanların terörle yargılanmalarının adil olmadığını anlatsa, - DİB, neden kendi eşine özel makam arabası tahsis ettiğinide anlatsa, - vb, vb, vb, Üzülerek ifade edeyim ki DİB başkanı ve DİYK samimi bulmuyorum
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Aziz Metin

Aynen imzamı atıyorum Kadir bey.
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