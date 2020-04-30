Said-i Nursi talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Said-i Nursi talebesi Hüsnü Bayramoğlu, LGBTİ ve eşcinsel sapkınlığa yönelik açıklamalarından dolayı İslam düşmanlarının hedefindeki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı arayarak kendisine destekte bulundu.

Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkarı ve talebesi Hüsnü Bayramoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek telefonu açtı.

“Hakkı haykırmaya devam edin”

Cuma akşamı Erbaş’ı arayan Bayramoğlu, “Hocam sabaha kadar bekleyemedim hemen aramak istedim. Sizin Kur'an hakikatlerini haykırmanızdan rahatsız olanlar varmış! Sakın üzülmeyin! Hakkı haykırmaya devam edin. Allah ve Resulü sizinle beraberdir. Biz de Nur talebeleri de sizinle beraberiz!” dedi.

“Duanız bizim için çok kıymetli”

Bayramoğlu’nun açtığı destek telefonundan dolayı memnuniyetini dile getiren Erbaş da “Muhterem Ağabey Allah sizden razı olsun, desteğiniz, duanız bizim için çok kıymetli, çok mühim, kardeşlerimizden de dualarını esirgememelerini rica ediyorum.” dedi.

“Kur’an surları inşa edeceğiz”

Bozgunculara karşı Kur’an surları inşa edileceğini belirten Hüsnü Bayramoğlu, Diyanet İşleri Ali Erbaş’a “Bu müfsidler ye'cüc ve me'cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşistliği bu İslam diyarında yaymaya çalışıyorlar. Biz de devletimizle, milletimizle, diyanetimizle ve derslerimizle bu manevi bozgunculara karşı Kur’an surları inşa edecek ve vatanımızı, imanımızı, ahlakımızı muhafaza edeceğiz!” diyerek desteğini ifade etti.