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Oruç

Sahurdan önce cünüp olan sahurdan sonra yıkanabilir mi?

Sahurdan önce cünüp olan sahurdan sonra gusül abdesti alabilir mi? Mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte Allah’a iman eden Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Oruç tutanlar orucu bozan ve bozmayan şeyleri Ramazan boyunca araştırıyor. Peki sahurdan önce cünüp olan sahurdan sonra gusül abdesti alabilir mi? Ramazan ayında sahura kalkmadan önce boy abdesti ihtiyacı olanlar ne yapmalı önce sahuru mu yapmalı yoksa gusül abdesti mi almalıdır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:01:00 - 2020-05-03 10:03:55
Sahurdan önce cünüp olan sahurdan sonra yıkanabilir mi?

Sahurdan önce cünüp olan sahurdan sonra gusül abdesti alabilir mi? İster kadın olsun erkek olsun imsak vaktine epeyce bir zaman varsa gusül abdestini alarak sahurlarını yiyip oruca niyet etmeleri en uygunudur. Ancak sahura kalktığımızda sahura az bir süre kalmışsa bu kısa zaman dilimi içerisinde banyo yapıp ondan sonra yemek yiyip oruca niyetlenme imkanımız olmadığı için elleri, ağzları yıkar oruca niyet yapılır. İmsak girdikten sonra o zaman gusül abdestini alınabilir.  

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

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