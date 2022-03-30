Sahurda tok tutan yiyecekler? Sahurda ne yenir?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruca niyet edecek olanlar ise gün boyu acıkmadan işlerini yerine getirebilmek için ne yiyip ne içmeleri gerektiğini araştırıyor.

Sahurda tok t utan yiyecekler? Sahurda ne yenir?

Bu yıl yaklaşık 15 saat oruç tutulacak. Bu sebeple oruç tutacak olanlar gün boyu tok kalmak için sahurda ne tüketmeleri gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar, sahurda sağlıklı gıdalarla beslenilmesi gerektiğini paket ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Oruçluyken susuzluk yaşamak istemiyorsanız; sahurda kızartmalardan, tuzlulardan ve turşulardan uzak durmalısınız.

Ramazan boyunca kilo artışı yaşamamak aynı zamanda da sağlığınızı korumak için doğru beslenmeniz son derece önemli. Özellikle sahurda ağır yemeklerden kaçınmalı genellikle bu öğünü kahvaltıyla geçirmeniz uzmanlarca tavsiye ediliyor.

Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt, az yağlı tost, yeşil salata, ceviz, fındık, badem, kuru kayısı, incir gibi gıdalar tüketerek tokluk sürecinizi uzatabilirsiniz. Ayrıca tarçınla lezzetlendirdiğiniz bir adet elma da uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.