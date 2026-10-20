Sahte içki operasyonu: 960 litre içki ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 960 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahte içki üretip sattığı iddia edilen Ş.A'nın adresine operasyon gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramalarda, pet şişe ve bidonlar içinde 960 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.A'nın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.