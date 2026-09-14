ŞAHİNBEY BELEDİYE BŞK.

ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞIN’DAN

GAZİANTEP

İHALENİN KONUSU:



Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 8 adet arsanın satış ihalesidir.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alan İmar Durumu m² Birim Değeri Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli (%3) İhale Saati 1 ABDULHAMİDHAN 6760 6 1.350,00 m² A-4/Taks:0,35-Kaks:1,55 12.000 16.200.000 48.600 15:10 2 ABDULHAMİDHAN 6760 7 1.200,00 m² A-4/Taks:0,35-Kaks:1,55 12.000 14.400.000 43.200 15:15 3 ABDULHAMİDHAN 6760 8 1.200,99 m² A-4/Taks:0,35-Kaks:1,55 12.000 14.411.880 43.236 15:20 4 ABDULHAMİDHAN 6760 9 1.200,00 m² A-4/Taks:0,35-Kaks:1,55 12.000 14.400.000 43.200 15:25 5 ABDULHAMİDHAN 6760 10 1.202,99 m² A-4/Taks:0,35-Kaks:1,55 12.000 14.435.880 43.308 15:30 6 ABDULHAMİDHAN 6760 11 1.360,00 m² A-4/Taks:0,35-Kaks:1,55 12.000 16.320.000 48.960 15:35 7 GÜNEYKENT 5892 19 1.116,53 m² A-3/TAKS:0.35-KAKS:1.35 13.000 14.514.890 43.545 15:40 8 K.KIZILHİSAR 909 19 927,74 m² A-3/TAKS:0.35-KAKS:1.35 12.000 11.132.880 33.399 15:45

NOT: İmar planı ve plan notları ile ilgili tüm bilgiler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nden öğrenilebilir.

İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 25/09/2025 Cuma günü Saat 15:10’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 24/09/2025 Perşembe günü Saat 16:00’ a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 500,00(Beşyüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Gerçek Kişiler için, Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu), Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekâleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, İstekli kişinin Belediyemize ait herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02547725