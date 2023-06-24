SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



AHŞAP VE METAL KONSTRÜKSİYONLU DONATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:



İKN : 2023/651169



1-İdarenin



a) Adı : ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



b) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 Üsküdar/İSTANBUL



c) Telefon ve faks numarası : (216) 531 30 00 - (216) 531 32 73



ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin



a) Adı : AHŞAP VE METAL KONSTRÜKSİYONLU DONATI YAPIM İŞİ



b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 85 kalem ile ahşap ve çelik konstrüksyonlu donatı yapım işidir.



Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.



c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üsküdar İlçesi muhtelif alanlarda yer alan yeşil alan ve parklarda yapılacaktır.



ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 15 (OnBeş) takvim günüdür.



d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin



a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.07.2023 - 10:30



b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üsküdar Belediye Başkanlığı, İşletme Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Kat:4 - Üsküdar/ İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:



4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.



4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.



4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.



4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:



İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:



4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.



4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:



4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:



11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde" yer alan A/XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.



4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)



Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları



EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatını, ifade eder.” A.2 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması (KP) 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki listede gösterilmiştir. 1) Sıra No: 85, Tanımı: Düz Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi, Puanı: 6; 2) Sıra No:73, Tanımı: Alüminyum HBSB profilden otomatik motorlu giyotin doğrama yapılması işi (otomaik motorlu), Puanı: 6; 3) Sıra No:70, Tanımı: 1. Sınıf Sibirya kerestesinden 25x75mm ölçülerinde tüm kenarları rodajlı dekor çıtası yapılması ve paslanmaz vidalar ile sabitlenmesi, Puanı: 5; 4) Sıra No:24, Tanımı: Ahşaptan lambri yapılması, Puanı: 5; 5) Sıra No:10, Tanımı: Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakli Dahil), Puanı: 5; 6) Sıra No:2, Tanımı: Kontraplak, Puanı: 5; 7) Sıra No:8, Tanımı: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), Puanı: 4; 8) Sıra No:9, Tanımı: Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.(Nakli Dahil), Puanı: 4; Toplam Puan: 40 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan (TTP) hesaplaması Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:



İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1



Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



Üsküdar Belediye Başkanlığınca yapılacak ihalede uygulanacak sınır değer katsayısının (N) = 1,00 olarak belirlendiğine dair 06/05/2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

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Basın No: ILN01851656