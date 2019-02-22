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Sağlam ve ölü dokular SPY cihazıyla anında tespit edilebilecek

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından SPY cihazı bağışlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:13
Sağlam ve ölü dokular SPY cihazıyla anında tespit edilebilecek

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından SPY cihazı bağışlandı. Günümüzde 1-2 haftada ancak tespit edilen ölü ve sağlam dokular; cihaz sayesinde hasta ameliyattan çıkmadan anında tespit edilebilecek.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne SPY Floresan Görüntüleme sistemi cihazı bağışlandı. Bağış törenine BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ve davetliler katıldı. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Şebnem Kargı Konferans Salonu’nda gerçekleşen bağış töreninde, cihazın özellikleri hakkında bilgiler verildi. SPY cihazının cerrahi tedavilerin muhtemel komplikasyonlarını azalttığı, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini artırdığı ifade edildi.


Türker Özkan, “SPY Cihazı desteği ile uygulanabilen Floresan Görüntü Rehberli Cerrahi, günümüzde dünyada hızla genişleyen bir alan olup, hassas, hatasız ve güvenli cerrahi uygulamalara olanak sağlamaktadır. Floresan rehberli cerrahi, biyolojik yapıların gerçek zamanlı görselleştirilmesine ve organ fonksiyonlarının ameliyat anında değerlendirilmesine odaklı bir yaklaşımdır. Bu yöntem cerrahın vizyonunu gerçek zamanlı olarak arttırır. Sadece kritik anatomik yapıları tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı ve hasta organların fonksiyonları hakkında bilgi sağlar. SPY Cihazı kullanılarak uygulanabilen Floresan Görüntü Rehberli Cerrahi Tedavi, cerrahi tedavilerin muhtemel komplikasyonlarını azaltmakta, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini arttırmaktadır.”


BEÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı da “Cihaz, floresan görüntüleme sistemiyle kanser ameliyatlarında ya da doku perfüzyonunu gösterebilen, anında müdahale edilebilen, problem olduğunda gösteren bir cihaz. SPY cihazı desteği ile uygulanabilen Floresan Görüntü Rehberli Cerrahi, günümüzde dünyada hızla genişliyor. Bu yöntem, biyolojik yapıların gerçek zamanlı görselleşmesine ve organ fonksiyonlarının ameliyat anında değerlendirilmesine odaklı bir yaklaşımdır. SPY Cihazı, cerrahi tedavilerin olası komplikasyonlarını azaltmakta, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini arttırmaktadır. Özellikle büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında SPY cihazı önemli başarı elde ediyor. Ağır yaralanmalarda sağlam ve ölü dokuyu belirlemek 1-2 haftalık bir süre alıyordu. Bu cihaz sayesinde süre ortadan kalkıyor ve anında tespit ediliyor. Hasta ameliyattan çıkmadan olası bir problem fark ediliyor anında müdahale etme şansı oluyor” diye konuştu.


Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da cihazın üniversiteye kazandırılmasıyla başarıların artacağına vurgu yaptı. Tören bağış protokolünün imzalanmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:13
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