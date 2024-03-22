SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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Dosya No : 2023/53 Ort.Gid.Satış

HİSSEDARLAR : 1- BÜLENT MERMUTLU (T.C 27388882332)

2-ERGÜL MERMUTLU (TC. 27406881736)

Davacı Selim ŞİRİN ile Davalılar, Bülent Mermutlu ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonunda ;Dava konusu Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Tokatlı Köyü, 226 ada, 4 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine, karar verilmiş ve 27/10/2023 tarihinde kesinleşerek satış memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı kaydı yapılmıştır.

Satış Memurluğumuzca 11/12/2023 tarihinde bilirkişiler refakatinde taşınmazın bulunduğu mahalde kıymet takdiri yapılmış ve bilirkişiler tarafından yapılan kıymet takdiri sonrasında ;

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Tokatlı Köyü, 226 ada, 4 parsel sayılı taşınmaza 8.064.245,00 TL (sekizmilyonaltmışdörtbinikiyüzkırkbeş TL) kıymet takdir edilmiştir.

Davalılar Bülent Mermutlu ve Ergül Mermutlu'nun tebligata yarar adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilip tebligat yapılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca 11/12/2023 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonrasında bilirkişiler tarafından takdir edilen ve yukarıda belirtilen kıymet takdiri miktarının,7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde diğer işlemlere yokluklarında devam olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 16/03/2024

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Basın No: ILN02005929