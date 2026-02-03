SAFRANBOLU 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2018/107

KARAR NO : 2019/371

Mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının açtığı davanın REDDİNE,

Dair,davalı vekilinin yüzüne karşı davacı vekilinin yokluğunda miktar itibariyle kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 30/10/2019

İSTİNAF DİLEKÇESİ :

YAPILACAK DURUŞMALI İSTİNAF İNCELEMESİNDE;

1) Kamu düzenine ilişkin dava şartı olan eksik nisbi dava harcının Davacı tarafa süreli ihtar yapılmadan ve harcın bu ihtara rağmen yatırılıp yatırılmadığı beklemeden,

2) HMK 186. maddesi uyarınca taraflara ihtarı yapılması zorunlu olan tahkikat aşamasının bittiği, sözlü yargılama aşamasına geçileceğine ilişkin ihtarı ve hüküm için belirlenen duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye göndermeden,

3) Hüküm verilmeden önce ölen ve öldüğü mahkemece tespit edilmiş davalının zorunlu dava arkadaşı olan mirasçılarının davaya dahil edilmesi yönündeki ara kararın yerine getirilmesi için işlemler devam ederken kısaca henüz taraf teşkili daha sağlanmadan,

4) Bilirkişi raporlarının davalı ve dahili davalıların tümüne tebliğ edilmeden ve tebliğden sonra 15 günlük itiraz süresinin dolaması beklenmeden tahkikat aşamasının bitirilerek,

5) Davalı tarafın sunduğu tanık listesinde dinlenmesini talep ettiği tanık Keriman TOKER'in dinlenmesi hakkındaki ara kararını yerine getirmeden tahkikat aşamasının bitirilerek,

6) Yerel mahkemenin dava dilekçesinde belirtilen tüm muhdesat aidiyeti talepleri hakkında ayrı ayrı değerlendirerek olumlu - olumsuz herhangi gerekçe ve hüküm kurmaması,

Usul kurallarına açıkça aykırı şekilde davanın esası hakkında karar vermiş olması sebepleri ile USULDEN BOZULMASINA,

7) Eski ahşap evin kullanılamayacak şekilde yıpranmış olması sebebiyle sökülerek yıkılmış ve yok edilmiş olması, yok edilmiş bir yapının onarılmasının söz konusu olmayacağı, yıkım (yok edilme) sonrasında eski ev ile hiç bir ilgisi bulunmayan betonarme taşıyıcı sisteme sahip yeni bir evin temeli atılarak, Yaşar URGANCIOĞLU tarafından tamamlanmış olduğu hususu dikkate alınarak Yerel mahkeme karının ESASTAN BOZULMASINA karar verilmesi talep olunur.

İSTİNAF BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ KARARI :

Mahkememizce verilen kararın kesin olduğundan HMK 346.maddesine göre İSTİNAF talebinin REDDİNE,

İSTİNAFIN REDDİ KARARININ İSTİNAFI DİLEKÇESİ :

1) Safranbolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18.02.2020 tarihli 2018/107 Esas, 2019/371 K. Sayılı kararından verilen HMK 346. maddesine göre istinaf talebinin reddine kararının KALDIRILMASINI, talep ederim.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/10/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02392215