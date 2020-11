Sadakatsiz dizideki Asya kimdir?

Dizileri denetleme görevi olan RTÜK, her senaryosu sapıklık kokan sözde dizilerin yayınlanmasına izin vermekte. Rezil dizilerin sonuncusu ise Kanal D’de yayınlanan ve ahlaksızlığın tavan yaptığı Sadakatsiz dizisi oldu. Rezil dizide iğrençlilere imza atan sözde oyuncu ise Cansu Dere. Sadakatsiz dizisinde her türlü kokuşmuşluğun, çürümüşlüğü, iğrençliğin, aldatmanın, fuhşa özendirmenin yanında her türlü mide bulandıran rezil sahneler RTÜK'ün gözü önünde sergilenmekte.

Cansu Dere kimdir?

Rezilliklerin kol gezdiği Sadakatsiz dizi oyuncusu Cansu Dere, 14 Ekim 1980'de İzmir'de dünyaya geldi. Para ve şöhret hırsı nedeniyle Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu Arkeoloji Bölümü'nü tamamlamadan mankenlik işine girişti.

Pek çok defilede vücudunu göstererek para kazanan Cansu Dere, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki defilelerde baldırı bacak pozlar vererek moda adı altında rezilliklerine yenilerini ekledi. Sunuculuk da yapan sözde oyuncu Cansu Dere, çocuk ve müzik programı sundu. 2005 yılında NTV'de N Moda programının sunuculuğunu yaptı.

Metro Palas, Sıla, Ezel gibi dizilerde de rezilliklerini sürdüren sözde oyuncu Cansu Dere, Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde de oynadı. Ahlaksız diziler arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl’da da oynayan Sadakatsız dizisinin sözde oyuncusu Cansu Dere, Avrupa Yakası, Behzat Ç. gibi sözde dizilerde de boy gösterdi.