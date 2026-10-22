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Aktüel Sadakataşı Suriye’de 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı
Aktüel

Sadakataşı Suriye’de 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı

Yeniakit Publisher
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Sadakataşı Suriye’de 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Suriye’de 2 bin aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek yardım çalışmalarının devamında İdlib bölgesinde yaşayan 200 aileye zekât ulaştırdı.

Yardım çalışmaları kapsamında Suriye’de bulunan Sadakataşı ekibi İdlib, Hama ve Guta bölgelerinde yaşayan toplamda 2 bin aileye gıda kolisi ulaştırdı. İdlib’de yaşayan 200 aileye dernek ekibi tarafından zekât dağıtımı gerçekleştirildi.

2 bin aileye gıda yardımı

Sadakataşı özgürleşen Suriye halkına acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi İdlib, Hama ve Guta’da yaşayan toplamda 2 bin aileye gıda kolisi ulaştırdı.

 

200 aileye zekât desteği

Sadakataşı ekibi yardım çalışmalarının devamında İdlib bölgesinde zorlu koşullar altında yaşayan 200 mülteci aileye zekât desteği ulaştırdı.

‘‘Bölgeye yardımlar sürecek’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada: ‘‘Suriye’ye dernek olarak düzenli şekilde insani yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bugün de İdlib, Hama ve Guta bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin kardeşimize gıda yardımı ve 200 aileye zekât desteği sağladık. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

 

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca SURİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

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