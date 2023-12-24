Saç derisinde kabuklanma ve yara: nedenleri ve tedavi! Hangi çareyi kullanıyorlar? Herkes kullanıyor

Çoğu zaman ciddi bir hastalığa işaret etmez. Kabuklanma ve yaranın nedeni belirlenemiyorsa ya da yayılıyorsa veya mikrop kapmış gibi görünüyorsa, bir doktora başvurmalısınız.

Saç derisinde kabuklanma ve yara nedenleri

Kontakt dermatit

Kontakt dermatit vücudunuzun dokunduğunuz bir şeye verdiği alerjik bir tepkidir. Takı, sağlık, şampuan veya saç boyası gibi güzellik ürünleri alerjik bir reaksiyona neden olabilir. Lateks gibi belirli maddeler de bir reaksiyona yol açabilir. Ayrıca pil asidi veya çamaşır suyu gibi toksik maddeler saç derisine değdiğinde kötü bir reaksiyon geçirebilirsiniz.

Alerjik reaksiyon, saç derisinin kaşınmasını veya yanmasını önleyen kabuklanma oluşturmasına neden olabilir. Kabuklanmayı kaşırsanız, kanama veya kazıma meydana gelebilir.

Kontakt dermatit bulaşıcı değildir.

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Nasıl tedavi edilir?

Saç derisinin kendi kendine temizlenmesi gerekir. Ancak bölgede şunlar varsa doktora başvurun:

Enfeksiyon kapmış gibi görünüyorsa

Daha fazla acımaya başladıysa

Yayılıyorsa

Tahriş edici madde ile tekrar temas etmekten kaçınmaya çok dikkat edin. Alerjik reaksiyonlar birden fazla temasta daha güçlü olabilirler.

Seboreik dermatit (kepek)

Seboreik dermatit, saç derisinde kabuklanma ve yara oluşumuna neden olabilecek bir cilt rahatsızlığıdır. Belirtileri arasında şunlar vardır:

Kaşıntı

Pullanma

Kabuklanma

Cildin kabuklu lekeleri genellikle beyaz veya sarıdır ve saç köküne yapışabilir. Durum bulaşıcı değil. Nedeni bilinmemektedir.

Kepek, yeni doğan bebeklerde “konak” olarak bilinen şekilde de görülebilir. Kepeği kontrol altına almak uzun zaman alabilir. Bazı kişilerde, bir ömür boyu devam edebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Kepek tedavisi için üretilmiş reçetesiz satılan tıbbi şampuanları ve topikal merhemleri kullanabilirsiniz. Tıbbi şampuanlar için birçok seçenek bulunmaktadır. Şampuan seçimi yaparken aramanız gereken bazı maddeler şunlardır:

Çinko pirition

Salisilik asit

Selenyum sülfit

Katran

Kepeği etkili bir şekilde kontrol edebilecek bir ürün bulmak için birden fazlasını denemeniz gerekebilir.

Reçetesiz satılan tıbbi şampuanlar etkili olmazsa, ketokonazol içeren reçeteli bir şampuanı da deneyebilirsiniz.

Bu ilacın yan etkileri olabilir, örneğin:

Saç dokusunda değişiklikler

Kaşıntı

Tahriş

Ürünün talimatlarını dikkatli bir şekilde uyguladığınızdan emin olun. Sorunları doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Kafa derisi sedefi

sosyolife'com'a göre: Sedef hastalığı vücudunuzun çeşitli kısımlarını etkileyebilecek, bir cilt rahatsızlığıdır. Saç derisinde kalın, gümüş gri renki kabuklanmaya neden olabilir.

Sedef hastalığı olan insanların yaklaşık yarısında kafa derisi sedefi de vardır.

Nasıl tedavi edilir?

Hafif vakalarda genellikle kafa derisini tedavi etmek ve kaşıntıyı hafifletmek için üretilmiş tıbbi şampuanlar kullanılır. Reçetesiz tıbbi şampuanlarda aranacak maddeler arasında salisilik asit ve katran bulunur.

Bu ürünler etkili olmazsa veya durumunuz kötüleşirse, doktora başvurun. Şiddetli vakalarda topikal veya enjekte edilebilen steroidler gerekebilir.

Eğer saç derisi kabuklanmasına şişmiş lenf nodülleri eşlik ediyorsa, antimikrobiyal tedavi gerekebilir.

Seboreik egzama

Seboreik egzama vakalarında saç derisi tahriş olur, kırmızı ve pullu olur. Kalın kabuklar kaşıntınlı ve çok rahatsız edici olabilir. Seboreik egzemanın iltihaplanması yüzünüze, boynunuza ve kulaklarınızın arkasına yayılmasına neden olabilir. Ciddi durumlarda, vücudunuzun geri kalanına da yayılabilir.

Durum bulaşıcı değildir ve nedeni bilinmemektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Tıbbi şampuanlar egzamadeki pulları gevşetmeye yardımcı olabilir. Reçetesiz tıbbi şampuanlarda dikkat edilmesi gereken maddeler şunlardır:

Çinko pirition

Salisilik asit

Selenyum sülfit

Katran

Reçeteli topikal merhem de yardımcı olabilir.

Saçkıran

Saç derisinde kabuklanma ve yara oluşumuna neden olan bir başka saç derisi problemi de saçkırandır. Saçkıran cildinizi, saç köklerinizi ve saç derisini tutan bir mantar enfeksiyonudur. Belirtileri arasında kaşıntı ve pullu lekeler yer alır. Oldukça bulaşıcı olan saçkıranın çocuklarda görülmesi de muhtemeldir.

Nasıl tedavi edilir?

Kremler ve losyonlar saçkıran tedavisinde işe yaramaz. Bunun yerine, oral antifungal ilaçlar bir ila üç ay boyunca ağız yoluyla alınmalıdır. Saçkıran tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlara Gefulvin ve Tekfin örnek gösterilebilir.

Doktorunuz, tedavi süreniz boyunca selenyum sülfit içeren bir ilaçlı şampuan kullanmanızı da tavsiye edebilir.

Tedavi edilmeyen saçkıran aşağıdakilere neden olabilir:

Aşırı iltihaplanma

Yara

Kalıcı olabilecek saç dökülmesi

Bitlenme

Kafada bit görülmesi sinir bozucu bir durum olsa da, hastalık taşımadıkları ya da büyük sağlık sorunlarına neden olmadıkları için çok fazla endişelenmeye gerek yoktur. Kafanızda bit varsa, saç derisinde hareket eden ve kaşıntı yapan bir şey hissedersiniz. Çok fazla kaşırsanız, saç derisinde yara izleri oluşur. Bu da enfeksiyona yol açabilir.

Bit aşırı bulaşıcı olabilir. Yakın çevrenizde bit vakası varsa, yakın fiziksel temas halinde olan herkes kontrol edilmelidir.

Başka bir iyi haber de, bitler beslenemediklerinde genellikle iki günden fazla yaşamazlar.

Nasıl tedavi edilir?

Bit, bu amaç için özel üretilmiş reçetesiz ilaçlarla tedavi edilebilir.

Tedaviden önceki iki gün boyunca bit vakası yaşayan kişinin kullandığı yatak takımlarını, kıyafetleri ve mobilyaları dikkatli şekilde temizleyin.

Çamaşırları sıcak suda yıkayın ve yüksek ısıda kurutun. Diğer ürünler kuru temizleme yöntemi ile temizlenebilir.

Liken planus

Liken planus ciltte kırmızı veya mor lekelere neden olur. Bulaşıcı değildir. Saç derisini etkilediğinde liken planopilaris denir.

Alopesi olarak bilinen saç dökülmesine veya kalıcı yara izine neden olabilir. Liken planopilarisin neden olduğu saç dökülmesi tipik olarak kalıcıdır.

Liken planus her yaşta görülebilse de, orta yaşlılarda görülme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz gözle teşhis edebilir ve teşhisi doğrulamak için deri biyopsisi isteyebilir. Genellikle nedeni bilinmemektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Liken planopilaris bazen kendi kendine geçse de, yıllarca devam edebilir.

Tedavide genellikle topikal kortikosteroid kremler ve oral steroidler kullanılır. Bazı durumlarda enjekte edilebilen steroidler daha etkili olabilir. Kaşıntıyı azaltmak için antihistaminikler kullanılabilir.

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