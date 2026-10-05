ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI
Kamulaştırma Yapan Kurum: BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Hukuki Dayanak: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 10 Toplam Kayıt Sayısı: 187 Adet Dava Dosyası Rapor Tarihi: 11.06.2026
|SIRA
|ESAS NO
|DAVALI HAK SAHİPLERİ / MİRASÇILAR
|İLÇE / MAHALLE
|ADA/PARSEL
|1
|2026/73
|Hanife Bezen, Necati Gökgöz, Nedim Bezen, Zehra Yıldız Bezen
|Şabanözü/Sağlık
|335/2
|2
|2026/74
|Hacer Köylü, Şeyma Demirci, Safiye Merve Demirci, Ayşe Demirci, Derya Sağlık
|Şabanözü/Sağlık
|336/20
|3
|2026/75
|Fadime Onay, Hüseyin Kayahorata, Kezban Danışman, Şaban Kayahorata, Zeliha Kayahorata
|Şabanözü/Sağlık
|336/21
|4
|2026/76
|Adem Tosun, Ayşe Demirtaş, Ayşe Yiğittekin, Derya Kozan, Hakkı Gökmen
|Şabanözü/Sağlık
|336/24
|5
|2026/77
|Satılmış Kenanoğlu
|Şabanözü/Sağlık
|336/36
|6
|2026/78
|Şükran Metin, Ahmet Halil
|Şabanözü/Sağlık
|336/40
|7
|2026/79
|İbrahim Onay, Hanife Onay, İhsan Onay, Tuba Onay, Zeliha Onay
|Şabanözü/Sağlık
|336/55
|8
|2026/80
|Mehmet Erdoğan
|Şabanözü/Sağlık
|336/59
|9
|2026/81
|Fatma Onay
|Şabanözü/Sağlık
|336/60
|10
|2026/82
|Ahmet Onay
|Şabanözü/Sağlık
|336/63
|11
|2026/83
|Ayşe Ün, Ayten Alkan, Cengiz Karahasanoğlu, Halil Karahasanoğlu, Meliha Karahasanoğlu
|Şabanözü/Sağlık
|336/171
|12
|2026/84
|Mehmet Deliömeroğlu
|Şabanözü/Sağlık
|336/172
|13
|2026/85
|Ali Yılmazoğlu, Fatma Tilkoğlu, Hamide Haliloğlu, Hasan Yılmazoğlu, Mevlüt Yılmazoğlu
|Şabanözü/Sağlık
|336/173
|14
|2026/86
|Ali Sarıkaya, Hüseyin Sarıkaya, İsmail Sarıkaya, Tevfik Sarıkaya, Yusuf Sarıkaya
|Şabanözü/Sağlık
|336/186
|15
|2026/87
|İsmail Eserci, Ümmünisa Karapınar, Sezai Eserci, Abdullatif Eserci, Cennet Karahasanoğlu
|Şabanözü/Sağlık
|336/187
|16
|2026/88
|Bekir Sami Çelik, Faruk Çelik, Gülizar Uğuz, Hanife Nazlım, Rahime Koçbay
|Şabanözü/Sağlık
|336/189
|17
|2026/89
|Feride Meltem Bastak, Kadriye Bastak, Kamil Bastak, Mustafa Erdem Bastak, Vedat Bastak
|Şabanözü/Sağlık
|336/190
|18
|2026/90
|Hüseyin Pırasa, Hüseyin Kalender, Ersoy Kalender, Ersen Kalender, Zübeyde Kamalıoğlu
|Şabanözü/Sağlık
|336/213
|19
|2026/91
|Nazmiye Küçükertan
|Şabanözü/Sağlık
|337/2
|20
|2026/92
|Hanife Bezen, Necati Gökgöz, Nedim Bezen, Zehra Yıldız Bezen
|Şabanözü/Sağlık
|337/5
|21
|2026/93
|Alime Kaldırımcı, Emine Kaldırımcı, Halime Kaderli, Hatice Kaldırımcı Ayhan, Osman Kaldırımcı
|Şabanözü/Sağlık
|343/81
|22
|2026/94
|Afife Emirosmanoğlu, Fatma Bacaksız, Hafize Kurt, Hatice Gökmen, Satı Demiroğlu
|Şabanözü/Mart
|208/4
|23
|2026/95
|Ahmet Yılmaz, Ali Yılmazoğlu, Fatma Tilkoğlu, Hamide Haliloğlu, Mevlüt Yılmazoğlu
|Şabanözü/Mart
|208/8
|24
|2026/96
|Doğan Alparslan, Emine Alparslan, Emine Emiroğlu, Fidan Uçaroğlu, Gülseren Alparslan
|Şabanözü/Mart
|208/34
|25
|2026/97
|Ahmet Kerem Tilkioğlu, Emine Çelik, Gültaze Karahüseyin, Halime Yıldırım, Hasan Karahüseyin
|Şabanözü/Mart
|208/44
|26
|2026/98
|Alparslan Karahüseyin, Atilla Ceylanoğlu, Dursun Karahüseyin, Emine Can, Fatih Bilge Ceylanoğlu
|Şabanözü/Mart
|208/45
|27
|2026/99
|Mehmet Özeroğlu, Osman Özeroğlu
|Şabanözü/Mart
|208/54
|28
|2026/100
|Afife Özgür, Ahmet Kahyaoğlu, Ali Özeroğlu, Doğan Alparslan, Furkan Özeroğlu
|Şabanözü/Mart
|208/55
|29
|2026/101
|Güldane Özeroğlu, Haluk Yasin Şehirli, Hasan Kınıklıoğlu, Mehmet Kınıklıoğlu, Osman Kınıklıoğlu
|Şabanözü/Mart
|209/11
|30
|2026/102
|Zeliha Kemikcioğlu
|Şabanözü/Mart
|209/12
|31
|2026/103
|Ahmet Uçaroğlu, Bahadır Çetin, Cengiz Uçaroğlu, Davut Uçaroğlu, Dursun Uçaroğlu
|Şabanözü/Mart
|213/60
|32
|2026/104
|Ahmet Delialioğlu, Bekir Delialioğlu, Cemil Delialioğlu, Fatma Alioğlu, Hamide Delialioğlu
|Şabanözü/Mart
|209/14
|33
|2026/105
|Seyitahmet Sarıtaşoğlu
|Şabanözü/Mart
|209/15
|34
|2026/106
|Ali Dedeoğlu, Fatma Kuzukıran, Meryem Kuzukıran, Murat Dedeoğlu, Seher Kaderoğlu
|Şabanözü/Mart
|212/44
|35
|2026/107
|Ömer Kınıklıoğlu
|Şabanözü/Mart
|212/148
|36
|2026/108
|Abdullah Özcanoğlu, Aynur Kuş, Ayşe Yurtlu, Fatma Altınbaş, Hatice Türkmen
|Şabanözü/Mart
|212/151
|37
|2026/109
|Bayram Kemikcioğlu, Gürcü Kandilcioğlu
|Şabanözü/Mart
|212/160
|38
|2026/110
|Emine Kandilcioğlu, Fatma Winkler, Galip Alioğlu, Hamide Kırıkcı, Hasan Alioğlu
|Şabanözü/Mart
|212/161
|39
|2026/111
|Ayhan Akkocaoğlu
|Şabanözü/Mart
|242/201
|40
|2026/112
|Ali Delialioğlu, Dilek Ünver, Dursun Bayrak, Engin Bayrak, Eyyam Ünver
|Şabanözü/Mart
|242/205
|41
|2026/113
|Feride Cimbar
|Şabanözü/Mart
|250/217
|42
|2026/114
|Rafiye Dedeoğlu
|Şabanözü/Mart
|250/214
|43
|2026/115
|Afife Kınıklıoğlu, Fethiye Demirel, Hatice Esil Kınıklıoğlu, Melahat Ünal, Mustafa Kınıklıoğlu
|Şabanözü/Mart
|250/111
|44
|2026/116
|İlyas Emirmahmutoğlu, Mustafa Emirmahmutoğlu
|Şabanözü/Mart
|250/12
|45
|2026/117
|Sevil Ünlüoğlu, Şeyda Ecem Ünlüoğlu
|Şabanözü/Mart
|242/326
|46
|2026/118
|Sevil Ünlüoğlu, Şeyda Ecem Ünlüoğlu
|Şabanözü/Mart
|242/324
|47
|2026/119
|Gülzade Delialioğlu, Selma Erkan, Susam Kınıklıoğlu
|Şabanözü/Mart
|242/323
|48
|2026/120
|Ali Cibooğlu, Esma Özkanoğlu, Fazıl Cibooğlu, İbrahim Cibooğlu, Mehmet Cibooğlu
|Şabanözü/Mart
|242/279
|49
|2026/121
|Dursun Bayrak, Engin Bayrak, Fatma Satılmışoğlu, Hüseyin Bayrak, Ömer Bayrak
|Şabanözü/Mart
|242/207
|50
|2026/122
|Ali Delialioğlu, Dilek Ünver, Dursun Bayrak, Engin Bayrak, Eyyam Ünver
|Şabanözü/Mart
|242/206
|51
|2026/123
|Ahmet Bayrak, Ahmet Haliloğlu, Gürcü Uçaroğlu, Hacer Haliloğlu, Hulusi Bayrak
|Şabanözü/Mart
|209/24
|52
|2026/124
|Ahmet Emiroğlu, Fatma Deliömeroğlu, Hüseyin Emiroğlu, Metin Emiroğlu, Recep Emiroğlu
|Şabanözü/Mart
|209/35
|53
|2026/125
|Ali Dedeoğlu
|Şabanözü/Mart
|209/39
|54
|2026/126
|Ali Gündüzoğlu, Bergüzar Kuzukıran, Elçin Afşar, Emrullah Gündüzoğlu, Fatma Gündüzoğlu
|Şabanözü/Mart
|209/52
|55
|2026/127
|Afife Şahin, Ahmet Muratoğlu, Bekir Muratoğlu, Bilal Muratoğlu, Mehmet Muratoğlu
|Şabanözü/Mart
|214/63
|56
|2026/128
|Hasan Emir Osmanoğlu
|Şabanözü/Mart
|214/64
|57
|2026/129
|Ayşe Satılmışoğlu, Bekir Satılmışoğlu, Nedim Satılmışoğlu, Nermin Demiroğlu, Nevin Akkaşoğlu Akkocaoğlu, Emine Akkocaoğlu, Özeroğlu, Gülten Dincel, Hale Akkocaoğlu Çatmakaş Dedeoğlu (Ek bilgi: Hande Akkocaoğlu) Emirosmanoğlu, Afife Mihmatoğlu, Ayşe, Ayşe Demiroğlu, Fatma Bacaksız
|Şabanözü/Mart
|214/85
|58
|2026/130
|Ahmet Demirhan, Fatma Özdemiroğlu, Kezban Dedeoğlu, Selman Demirhan
|Şabanözü/Mart
|214/88
|59
|2026/131
|Yusuf
|Şabanözü/Mart
|214/93
|60
|2026/132
|Ali
|Şabanözü/Mart
|214/104
|61
|2026/133
|Afife Aydoğan
|Şabanözü/Mart
|214/105
|62
|2026/134
|Bergüzar Kuzukıran, Elçin Afşar, İrem Asya Sarı, Kamil Gündüzoğlu, Siyami Gündüzoğlu
|Şabanözü/Mart
|214/107
|63
|2026/135
|Ahmet Demirhan, Fatma Özdemiroğlu, Kezban Dedeoğlu, Selman Demirhan
|Şabanözü/Mart
|242/58
|64
|2026/136
|Ahmet Gökmen, Ayşe Gökmen, Bekir Gökmen, Beyza Nur Ceylan, Bilgenur Çamtosun
|Şabanözü/Mart
|242/196
|65
|2026/137
|Afife Delialioğlu, Fatma Topalahmetoğlu, İbrahim Akkocaoğlu, Mualla Akkaşoğlu, Mustafa Akkocaoğlu
|Şabanözü/Mart
|242/198
|66
|2026/138
|Ömer Haliloğlu
|Şabanözü/Mart
|242/199
|67
|2026/139
|Satılmış Veyseloğlu, Şakir Veyseloğlu
|Şabanözü/Mart
|212/167
|68
|2026/140
|Ömer Faruk Alioğlu
|Şabanözü/Mart
|212/169
|69
|2026/141
|Ayşe Oruç, Hatice Büyükgençoğlu, Hatice Kelalioğlu, Makbule Akkocaoğlu, Mehmet Delialioğlu
|Şabanözü/Mart
|212/171
|70
|2026/142
|Fatma Uzun, Mehmet Muratoğlu, Nurettin Muratoğlu, Yıldız Çapa
|Şabanözü/Mart
|212/172
|71
|2026/143
|Ahmet Delialioğlu, Bekir Karacaoğlu, Güleser Bilgiç, Gülzade Haliloğlu, Hafize Cibooğlu
|Şabanözü/Mart
|212/181
|72
|2026/144
|Ayhan Kuşoğlu, Aynur Emirmahmutoğlu, Cennet Delialioğlu, Eftal Emirmahmutoğlu, Fatma Delialioğlu
|Şabanözü/Mart
|213/9
|73
|2026/145
|Ahmet Delialioğlu, Bekir Delialioğlu, Cemil Delialioğlu, Emine Delialioğlu, Fatma Alioğlu
|Şabanözü/Mart
|213/10
|74
|2026/146
|Faruk Delialioğlu, Fatma Delialioğlu, Habibe Doğanlar, Hatice Çetinkaya, Meliha Topaloğlu
|Şabanözü/Mart
|213/60
|75
|2026/147
|Afife Çalışoğlu, Afife Haliloğlu, Ali Emirosmanoğlu, Ayşe Akkaşoğlu, Bilal Emirosmanoğlu
|Şabanözü/Mart
|214/62
|76
|2026/148
|Bedriye Terlemez, Fatma Özdemir, Kadriye Koyuncu, Özgür Özdemir, Satı Çelik
|Şabanözü/Mart
|212/37
|77
|2026/149
|Ahmet Bayrak, Ahmet Haliloğlu, Aliosman Atakoğlu, Belgüzar Haliloğlu, Cemile Mihmanoğlu
|Şabanözü/Mart
|212/39
|78
|2026/150
|Ahmet Alioğlu, Ayşe Nur Alioğlu, Bahar Canan Kara, Burakhan Alioğlu, Büşra Alioğlu
|Şabanözü/Mart
|209/74
|79
|2026/151
|Hasan Dedeoğlu
|Şabanözü/Mart
|209/53
|80
|2026/152
|Ahmet Kurudayıoğlu, Ahmet Kurudayıoğlu, Ahmet Mahiroğlu, Ali Kurudayıoğlu, Arif Kurudayıoğlu
|Şabanözü/Mart
|209/21
|81
|2026/153
|Afife Delialioğlu, Fatma Topalahmetoğlu, İbrahim Akkocaoğlu, Mualla Akkaşoğlu, Mustafa Akkocaoğlu
|Şabanözü/Mart
|212/165
|82
|2026/154
|Adike Çetin, Ahmet Karahasanoğlu, Aynur Bilgin, Ayşe Özkanoğlu, Emine Karakuş
|Şabanözü/Karakoçaş
|186/8
|83
|2026/155
|Arif Haliloğlu, Ayşe Gökmen, Emine Özkanoğlu, Mutullah Haliloğlu, Ömer Haliloğlu
|Şabanözü/Mart
|190/9
|84
|2026/156
|Emine Özcanoğlu, Hanise Uçaroğlu, Hasan Özcanoğlu, Hasan Muzaffer Özcanoğlu, Mehmet Kurudayıoğlu
|Şabanözü/Mart
|191/1
|85
|2026/157
|Ayşe Akbaş, Cennet Akkaş, Ercan Akkaşoğlu, İsmail Akkaşoğlu, Mehmet Akkaşoğlu
|Şabanözü/Mart
|192/1
|86
|2026/158
|Şakir Emirosmanoğlu
|Şabanözü/Mart
|192/3
|87
|2026/159
|Aysel Kuşoğlu, Bekir Arslanoğlu, Dursun Arslanoğlu, Dursun Dönmezoğlu, Emine Akkaşoğlu
|Şabanözü/Mart
|195/16
|88
|2026/160
|Ali Açıkgözoğlu, Arif Kemikcioğlu, Aysel Ataman, Ayşe Üşenmez, Bayram Kemikcioğlu
|Şabanözü/Mart
|198/28
|89
|2026/161
|Hüseyin İmanoğlu
|Şabanözü/Mart
|198/59
|90
|2026/162
|Afife Özgür, Ahmet Kahyaoğlu, Ali Atakoğlu, Ayişe Atakoğlu, Döndü Delialioğlu
|Şabanözü/Mart
|198/111
|91
|2026/163
|Satı Gençalioğlu
|Şabanözü/Mart
|198/112
|92
|2026/164
|Fatma Kuzukiranoglu, Halil Dedeoğlu, Hatice Filiz, Haydar Koçyiğitoğlu, İbrahim Dedeoğlu
|Şabanözü/Mart
|207/88
|93
|2026/165
|Bayram Akkocaoğlu, Gülya Alioğlu, Hamdi Akkocaoğ, Hatice Akkocaoğlu, Hülya Öngüç
|Şabanözü/Mart
|208/1
|94
|2026/166
|Hatice Delialioğlu
|Şabanözü/Mart
|208/2
|95
|2026/167
|Bekir Avcı, Zehra Kınıklıoğlu, Zübeyde Gençalioğlu
|Şabanözü/Mart
|208/3
|96
|2026/168
|Ahmet Çelebi, Aysel Çelebi, Fahreddin Çelebi, Ruhsar Çelebi, Selçuk Çelebi
|Şabanözü/Yenimahalle
|148/1
|97
|2026/169
|Alican Metin, Gül Metin, Gülen Ayvat, Hamide Pek, Hatice Karahisar
|Şabanözü/Yenimahalle
|149/16
|98
|2026/170
|Ferit Akalın, Seçkin Özkul
|Şabanözü/Yenimahalle
|147/136
|99
|2026/171
|Ahmet Kabil, Emiç Kabil, Mevlüt Kabil, Muharrem Kabil, Yurdagül Çoban
|Şabanözü/Yenimahalle
|180/15
|100
|2026/172
|Cahit Kırmacıoğlu, Fatma Çelik, Hüseyin Sucar, Macide Kırmacıoğlu, Mehmet Kırmacıoğlu
|Şabanözü/Yenimahalle
|147/139
|101
|2026/173
|Aysel Aktaş, Ayşe Kahraman, Azize Kahraman, Başak Çavundurluoğlu, Büşra Çavundurluoğlu Oruç
|Şabanözü/Yenimahalle
|169/15
|102
|2026/174
|Ahmet Kabil, Emiç Kabil, Mevlüt Kabil, Muharrem Kabil, Yurdagül Çoban
|Şabanözü/Yenimahalle
|169/27
|103
|2026/175
|Bahri Erdoğan, Elmas Nalbat, Esme Nalbat, Gürcü Erdal, Hakan Eyüp Erdoğan
|Şabanözü/Yenimahalle
|182/46
|104
|2026/176
|Çiğdem Varol, Sevinç Günay
|Şabanözü/Yenimahalle
|180/3
|105
|2026/177
|Bahri Erdoğan, Elmas Nalbat, Esme Nalbat, Gürcü Erdal, Hakan Eyüp Erdoğan
|Şabanözü/Yenimahalle
|182/45
|106
|2026/178
|Ahmet Benli, Burhan Benli, Efnan Kars, Fatma Benli, Gülbahar Köroğlu
|Şabanözü/Yenimahalle
|182/49
|107
|2026/179
|Bahri Erdoğan, Elmas Nalbat, Esme Nalbat, Gürcü Erdal, Hakan Eyüp Erdoğan
|Şabanözü/Yenimahalle
|182/44
|108
|2026/180
|Adnan Binkaya, Ali Ateş, Derya Altuntaş, Dilek Çamlı, Emine Önder
|Şabanözü/Yenimahalle
|181/5
|109
|2026/181
|Çiğdem Varol, Sevinç Günay
|Şabanözü/Yenimahalle
|181/3
|110
|2026/182
|İsmail Şahin, Ömer Bülent Kuz, Şerife Ölçer, Tarık Ahmet Kuz
|Şabanözü/Yenimahalle
|180/14
|111
|2026/183
|Afife Akbulut, Aynur Tanrıöver, Elif Duyar, Emine Candar, Fatma Başoğlu
|Şabanözü/Yenimahalle
|170/16
|112
|2026/184
|Hacer Çubuklu, Hatice Ünver
|Şabanözü/Yenimahalle
|170/15
|113
|2026/185
|Serdar Kul
|Şabanözü/Yenimahalle
|185/42
|114
|2026/186
|Gürecihan Üstündağ
|Şabanözü/Yenimahalle
|393/19
|115
|2026/187
|Semiha Gökmen
|Şabanözü/Yenimahalle
|393/20
|116
|2026/188
|Betül Köküş, Dilek Parmak, Ercan Parmak, Güleser Gümüş, Gülhan Aydoğdu
|Şabanözü/Yenimahalle
|393/22
|117
|2026/189
|Cemile Mermertaş
|Şabanözü/Yenimahalle
|393/38
|118
|2026/190
|Güloğlu Hazır Beton İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Şabanözü Taş Ocağı Şubesi
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/45
|119
|2026/191
|Ayaş Gökhan, Aydın Nalbant, Ayhan Nalbant, Ayten Nalbant, Gülten Karabaçak
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/44
|120
|2026/192
|Cemile Mermertaş
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/37
|121
|2026/193
|Fatma Yavuz, Hanim Kelalioğlu, Hatice Alioğlu, Şerife Özdemir
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/36
|122
|2026/194
|Ali Kul, Ayşe Deniz, Ayşe Kul, Bedirhan Kul, Cemali Kul
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/35
|123
|2026/195
|Cennet Nalbant
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/34
|124
|2026/196
|Adem Börekci, Ayşe Börekci, Dilek Börekci Çakmak, Dinçer Börekci, Galip Börekci
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/27
|125
|2026/197
|Adem Börekci, Aygül Köse, Aysel Karakılıç, Ayşe Börekci, Dilek Börekci Çakmak
|Şabanözü/Yenimahalle
|408/26
|126
|2026/198
|Cemile Mermertaş
|Şabanözü/Yenimahalle
|393/39
|127
|2026/199
|Hamide Pek, Hatice Karahisar, Yaşar Bulduk
|Şabanözü/Yenimahalle
|147/137
|128
|2026/200
|Satılmış Orhan
|Şabanözü/Yenimahalle
|169/26
|129
|2026/201
|Alican Metin, Gül Metin, Meral Metin, Sibel Sevcan Metin, Şükrüye Metin
|Şabanözü/Yenimahalle
|149/17
|130
|2026/202
|Ahmet Ünver, Ahmet Ünver, Emine Aktaşoğlu, Emine Tekin, Fadıl Uzel
|Şabanözü/Yenimahalle
|149/13
|131
|2026/203
|Aysel Kayahorata, Emin Kayahorata, Hatice Kübra Kavlak, Merve Kökdere, Nur Acar
|Şabanözü/Yenimahalle
|170/12
|132
|2026/204
|Ahmet Erken, Ahmet Karaca, Faruk Günay, Fatma Günay, Habib Erken
|Şabanözü/Yenimahalle
|170/13
|133
|2026/205
|Ayşe Karabacak, Hürü Şehirli, Mehmet Karabacak, Miyase Gökmen, Sündüs Delialioğlu
|Şabanözü/Yenimahalle
|170/11
|134
|2026/206
|Alime Aksoy, Erdiç Çatalkaya, Kezban Çatalkaya, Sezgin Çatalkaya, Songül Taşcı
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/23
|135
|2026/207
|Ayşe Kıvanç, Ayten Barun, Cemali Büyüköz, Emine Demirci, Fatma Karayel
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/24
|136
|2026/208
|Alper Çatalkaya
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/25
|137
|2026/209
|Ali Baki Erdal, Ekber Erdal, Elif Tuğçe Erdal, Hilal Çakıroğlu, Şehriban Erdal
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/26
|138
|2026/210
|Ali İhsan Erdal, Ayşegül Orhan, Binli Erdal, Funda Çelik, Hasan Erdal
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/29
|139
|2026/211
|Ayşe Abbas, Cemile Çelik, Enver Erdal, Fatma Yiğittekin, Gönül Bastak
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/30
|140
|2026/212
|Güldane Mermertaş, Mehmet Selahattin Erdal, Nurten Altunbulak, Ziya Erdal
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/32
|141
|2026/213
|Ahmet Barın
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/42
|142
|2026/214
|Hatice Kayhan, Kimya Özel, Ömerül Faruk Çapar
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/44
|143
|2026/215
|Alican Metin, Gül Metin, Meral Metin, Sibel Sevcan Metin, Şükrüye Metin
|Şabanözü/Gümerdiğin
|561/7
|144
|2026/216
|Ethem Erdal
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/11
|145
|2026/217
|Mehmet Erdal
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/10
|146
|2026/218
|Emiç Orhan, Fatih Yaşar, Gülay Bayram, Halil Şanlıoğlu, Nail Yaşar
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/9
|147
|2026/219
|Ertuğrul Mülazımoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/5
|148
|2026/220
|Ali Erdaş, Ali İldoğan, Derya Yaşar, Doğan Ebru Aylin Kırcalı Ünver,
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/6
|149
|2026/221
|Bayram Mertoğlu, Doğuş Mertoğlu, Fatma Karadayı, Fatma Karakaya, Kadir Mertoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/12
|150
|2026/222
|Bekir Mülazımoğlu, Abdullah Mülazımoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/15
|151
|2026/223
|Ahmet Rasim Mülazımoğlu, Ayşe Doğan, Döndü Mülazımoğlu, Emine Mülazımoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/16
|152
|2026/224
|Ali Dereli, Bayram Dereli, Hasan Dereli, Nuray Seçen, Satı Karaağaç
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/18
|153
|2026/225
|Asiye Çamlıoğlu, Ayşe Şiran, Habip Urgancı
|Şabanözü/Gümerdiğin
|600/19
|154
|2026/226
|Güldane Mermertaş, Mehmet Selahattin Erdal, Nurten Altunbulak, Ziya Erdal
|Şabanözü/Gümerdiğin
|652/2
|155
|2026/227
|Alime Barın, Ayşe Ezgi Tuna, Azize Başoğlu, Bahadır Çaparoğlu, Berat Çaparoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/13
|156
|2026/228
|Alime Barın, Azize Başoğlu, Bünyamin Başoğlu, Cemile Türker, Güner Başoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/14
|157
|2026/229
|Akile Akbaba, Aleyna Güneş, Ali Kılıçoğlu, Ali Urgancı, Alime Özel
|Şabanözü/Gümerdiğin
|596/5
|158
|2026/230
|Burhan Köseoğlu, Fayika Köseoğlu, Gülşen Köseoğlu, Hamza Köseoğlu, Kadir Köseoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|565/17
|159
|2026/231
|Abdullah Mülazımoğlu, Ahmet Mülazımoğlu, Ahmet Rasim Mülazımoğlu, Alime Meriç, Aydın Mülazımoğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|565/18
|160
|2026/232
|Fadik Kelleci, Gültaze Ünal, Halil Kahyaoğlu, İsmail Kahyaoğlu, Nefure Güleşen
|Şabanözü/Gümerdiğin
|565/19
|161
|2026/233
|Arif Barun, Erol Barun, Fahrettin Barun, Gültaze İlhan, Kayhan Barun
|Şabanözü/Gümerdiğin
|565/78
|162
|2026/234
|Gülay Bayram
|Şabanözü/Gümerdiğin
|565/89
|163
|2026/235
|Bedirhan Bayram, Bilal Bayram, Hacer Çakıroğlu, Hasan Bayram, İhsan Bayram
|Şabanözü/Gümerdiğin
|594/2
|164
|2026/236
|Perihan Erdoğan, Sultan Erdal, Yüksel Bayram
|Şabanözü/Gümerdiğin
|594/3
|165
|2026/237
|Aydın Şiran, Ayhan Şıranoğlu, Bayram Şiran, Bünyamin Şiran, Durak Şiran
|Şabanözü/Gümerdiğin
|594/5
|166
|2026/238
|Mehmet Erdoğan
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/6
|167
|2026/239
|Ayşe Abbas, Hasan Abbas
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/5
|168
|2026/240
|Mehmet Erdoğan
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/4
|169
|2026/241
|Ayşe Çan, Halil İbrahim Çan, Latife Çan, Seda Çan, Sema Erdem
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/3
|170
|2026/242
|Ahmet Kurtoğlu, Ali Kurtoğlu, Aydın Şiran, Aysel Kılıçoğlu, Ayşe Gani
|Şabanözü/Gümerdiğin
|542/toplam
|171
|2026/243
|Aysel Erdal, Ersin Erdoğan, Kenan Erdoğan, Sultan Ciritcioğlu, Şakir Erdoğan
|Şabanözü/Gümerdiğin
|543/1
|172
|2026/244
|Adnan İlhan, Afife İlhan, Ali İlhan, Aydın İlhan, Aysun Polat
|Şabanözü/Gümerdiğin
|541/45
|173
|2026/245
|Yüksel ADATEPE
|Şabanözü/Gümerdiğin
|541/44
|174
|2026/246
|MUSTAFA BAŞOĞLU
|Şabanözü/Gümerdiğin
|541/43
|175
|2026/247
|YÜKSEL ADATEPE
|Şabanözü/Gümerdiğin
|541/30
|176
|2026/248
|BİLOR KIZILKAYA, YAŞAR KIZILKAYA
|Şabanözü/Gümerdiğin
|541/15
|177
|2026/249
|FATMA GİRAYHAN, MERYEM KIZILKAYA, SALİH GİRAYHAN
|Şabanözü/Gümerdiğin
|541/14
|178
|2026/250
|Satılmış Can
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/10
|179
|2026/251
|Cumhur Şen
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/16
|180
|2026/252
|Kezban Karayel, Leman Özdemir, Naşit Karayel, Servet Karayel, Şakir Karayel
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/17
|181
|2026/253
|Mehmet Erdoğan
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/19
|182
|2026/254
|Çavuş Barun, Kezban Çelik, Muammer Barun, Mustafa Barun, Osman Nuri Barun
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/4
|183
|2026/255
|Ali İldoğan, Fatih İldoğan, Hasan İldoğan, Nihal İldoğan Duran, Oktay İldoğan
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/25
|184
|2026/256
|Ali İldoğan, Fatih İldoğan, Hasan İldoğan, Nihal İldoğan Duran, Oktay İldoğan
|Şabanözü/Gümerdiğin
|545/22
|185
|2026/257
|Alime Barın, Ayşe Ezgi Tuna, Davut Barun, Dilek Barun, Elif Çörtük Yıldırım
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/7
|186
|2026/258
|Bilal Barun, Gültaze Ünal, Mehmet Zeki Barun, Nail Yaşar, Naim Fikret Yaşar
|Şabanözü/Gümerdiğin
|549/8
|187
|2026/259
|İsa Demircioğlu, Musa Demircioğlu
|Şabanözü/Gümerdiğin
|565/90
#ilangovtr
Basın No: ILN02554320