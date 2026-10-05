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Resmi İlanlar ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI

Kamulaştırma Yapan Kurum: BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Hukuki Dayanak: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 10 Toplam Kayıt Sayısı: 187 Adet Dava Dosyası Rapor Tarihi: 11.06.2026

SIRA ESAS NO DAVALI HAK SAHİPLERİ / MİRASÇILAR İLÇE / MAHALLE ADA/PARSEL
1 2026/73 Hanife Bezen, Necati Gökgöz, Nedim Bezen, Zehra Yıldız Bezen Şabanözü/Sağlık 335/2
2 2026/74 Hacer Köylü, Şeyma Demirci, Safiye Merve Demirci, Ayşe Demirci, Derya Sağlık Şabanözü/Sağlık 336/20
3 2026/75 Fadime Onay, Hüseyin Kayahorata, Kezban Danışman, Şaban Kayahorata, Zeliha Kayahorata Şabanözü/Sağlık 336/21
4 2026/76 Adem Tosun, Ayşe Demirtaş, Ayşe Yiğittekin, Derya Kozan, Hakkı Gökmen Şabanözü/Sağlık 336/24
5 2026/77 Satılmış Kenanoğlu Şabanözü/Sağlık 336/36
6 2026/78 Şükran Metin, Ahmet Halil Şabanözü/Sağlık 336/40
7 2026/79 İbrahim Onay, Hanife Onay, İhsan Onay, Tuba Onay, Zeliha Onay Şabanözü/Sağlık 336/55
8 2026/80 Mehmet Erdoğan Şabanözü/Sağlık 336/59
9 2026/81 Fatma Onay Şabanözü/Sağlık 336/60
10 2026/82 Ahmet Onay Şabanözü/Sağlık 336/63
11 2026/83 Ayşe Ün, Ayten Alkan, Cengiz Karahasanoğlu, Halil Karahasanoğlu, Meliha Karahasanoğlu Şabanözü/Sağlık 336/171
12 2026/84 Mehmet Deliömeroğlu Şabanözü/Sağlık 336/172
13 2026/85 Ali Yılmazoğlu, Fatma Tilkoğlu, Hamide Haliloğlu, Hasan Yılmazoğlu, Mevlüt Yılmazoğlu Şabanözü/Sağlık 336/173
14 2026/86 Ali Sarıkaya, Hüseyin Sarıkaya, İsmail Sarıkaya, Tevfik Sarıkaya, Yusuf Sarıkaya Şabanözü/Sağlık 336/186
15 2026/87 İsmail Eserci, Ümmünisa Karapınar, Sezai Eserci, Abdullatif Eserci, Cennet Karahasanoğlu Şabanözü/Sağlık 336/187
16 2026/88 Bekir Sami Çelik, Faruk Çelik, Gülizar Uğuz, Hanife Nazlım, Rahime Koçbay Şabanözü/Sağlık 336/189
17 2026/89 Feride Meltem Bastak, Kadriye Bastak, Kamil Bastak, Mustafa Erdem Bastak, Vedat Bastak Şabanözü/Sağlık 336/190
18 2026/90 Hüseyin Pırasa, Hüseyin Kalender, Ersoy Kalender, Ersen Kalender, Zübeyde Kamalıoğlu Şabanözü/Sağlık 336/213
19 2026/91 Nazmiye Küçükertan Şabanözü/Sağlık 337/2
20 2026/92 Hanife Bezen, Necati Gökgöz, Nedim Bezen, Zehra Yıldız Bezen Şabanözü/Sağlık 337/5
21 2026/93 Alime Kaldırımcı, Emine Kaldırımcı, Halime Kaderli, Hatice Kaldırımcı Ayhan, Osman Kaldırımcı Şabanözü/Sağlık 343/81
22 2026/94 Afife Emirosmanoğlu, Fatma Bacaksız, Hafize Kurt, Hatice Gökmen, Satı Demiroğlu Şabanözü/Mart 208/4
23 2026/95 Ahmet Yılmaz, Ali Yılmazoğlu, Fatma Tilkoğlu, Hamide Haliloğlu, Mevlüt Yılmazoğlu Şabanözü/Mart 208/8
24 2026/96 Doğan Alparslan, Emine Alparslan, Emine Emiroğlu, Fidan Uçaroğlu, Gülseren Alparslan Şabanözü/Mart 208/34
25 2026/97 Ahmet Kerem Tilkioğlu, Emine Çelik, Gültaze Karahüseyin, Halime Yıldırım, Hasan Karahüseyin Şabanözü/Mart 208/44
26 2026/98 Alparslan Karahüseyin, Atilla Ceylanoğlu, Dursun Karahüseyin, Emine Can, Fatih Bilge Ceylanoğlu Şabanözü/Mart 208/45
27 2026/99 Mehmet Özeroğlu, Osman Özeroğlu Şabanözü/Mart 208/54
28 2026/100 Afife Özgür, Ahmet Kahyaoğlu, Ali Özeroğlu, Doğan Alparslan, Furkan Özeroğlu Şabanözü/Mart 208/55
29 2026/101 Güldane Özeroğlu, Haluk Yasin Şehirli, Hasan Kınıklıoğlu, Mehmet Kınıklıoğlu, Osman Kınıklıoğlu Şabanözü/Mart 209/11
30 2026/102 Zeliha Kemikcioğlu Şabanözü/Mart 209/12
31 2026/103 Ahmet Uçaroğlu, Bahadır Çetin, Cengiz Uçaroğlu, Davut Uçaroğlu, Dursun Uçaroğlu Şabanözü/Mart 213/60
32 2026/104 Ahmet Delialioğlu, Bekir Delialioğlu, Cemil Delialioğlu, Fatma Alioğlu, Hamide Delialioğlu Şabanözü/Mart 209/14
33 2026/105 Seyitahmet Sarıtaşoğlu Şabanözü/Mart 209/15
34 2026/106 Ali Dedeoğlu, Fatma Kuzukıran, Meryem Kuzukıran, Murat Dedeoğlu, Seher Kaderoğlu Şabanözü/Mart 212/44
35 2026/107 Ömer Kınıklıoğlu Şabanözü/Mart 212/148
36 2026/108 Abdullah Özcanoğlu, Aynur Kuş, Ayşe Yurtlu, Fatma Altınbaş, Hatice Türkmen Şabanözü/Mart 212/151
37 2026/109 Bayram Kemikcioğlu, Gürcü Kandilcioğlu Şabanözü/Mart 212/160
38 2026/110 Emine Kandilcioğlu, Fatma Winkler, Galip Alioğlu, Hamide Kırıkcı, Hasan Alioğlu Şabanözü/Mart 212/161
39 2026/111 Ayhan Akkocaoğlu Şabanözü/Mart 242/201
40 2026/112 Ali Delialioğlu, Dilek Ünver, Dursun Bayrak, Engin Bayrak, Eyyam Ünver Şabanözü/Mart 242/205
41 2026/113 Feride Cimbar Şabanözü/Mart 250/217
42 2026/114 Rafiye Dedeoğlu Şabanözü/Mart 250/214
43 2026/115 Afife Kınıklıoğlu, Fethiye Demirel, Hatice Esil Kınıklıoğlu, Melahat Ünal, Mustafa Kınıklıoğlu Şabanözü/Mart 250/111
44 2026/116 İlyas Emirmahmutoğlu, Mustafa Emirmahmutoğlu Şabanözü/Mart 250/12
45 2026/117 Sevil Ünlüoğlu, Şeyda Ecem Ünlüoğlu Şabanözü/Mart 242/326
46 2026/118 Sevil Ünlüoğlu, Şeyda Ecem Ünlüoğlu Şabanözü/Mart 242/324
47 2026/119 Gülzade Delialioğlu, Selma Erkan, Susam Kınıklıoğlu Şabanözü/Mart 242/323
48 2026/120 Ali Cibooğlu, Esma Özkanoğlu, Fazıl Cibooğlu, İbrahim Cibooğlu, Mehmet Cibooğlu Şabanözü/Mart 242/279
49 2026/121 Dursun Bayrak, Engin Bayrak, Fatma Satılmışoğlu, Hüseyin Bayrak, Ömer Bayrak Şabanözü/Mart 242/207
50 2026/122 Ali Delialioğlu, Dilek Ünver, Dursun Bayrak, Engin Bayrak, Eyyam Ünver Şabanözü/Mart 242/206
51 2026/123 Ahmet Bayrak, Ahmet Haliloğlu, Gürcü Uçaroğlu, Hacer Haliloğlu, Hulusi Bayrak Şabanözü/Mart 209/24
52 2026/124 Ahmet Emiroğlu, Fatma Deliömeroğlu, Hüseyin Emiroğlu, Metin Emiroğlu, Recep Emiroğlu Şabanözü/Mart 209/35
53 2026/125 Ali Dedeoğlu Şabanözü/Mart 209/39
54 2026/126 Ali Gündüzoğlu, Bergüzar Kuzukıran, Elçin Afşar, Emrullah Gündüzoğlu, Fatma Gündüzoğlu Şabanözü/Mart 209/52
55 2026/127 Afife Şahin, Ahmet Muratoğlu, Bekir Muratoğlu, Bilal Muratoğlu, Mehmet Muratoğlu Şabanözü/Mart 214/63
56 2026/128 Hasan Emir Osmanoğlu Şabanözü/Mart 214/64
57 2026/129 Ayşe Satılmışoğlu, Bekir Satılmışoğlu, Nedim Satılmışoğlu, Nermin Demiroğlu, Nevin Akkaşoğlu Akkocaoğlu, Emine Akkocaoğlu, Özeroğlu, Gülten Dincel, Hale Akkocaoğlu Çatmakaş Dedeoğlu (Ek bilgi: Hande Akkocaoğlu) Emirosmanoğlu, Afife Mihmatoğlu, Ayşe, Ayşe Demiroğlu, Fatma Bacaksız Şabanözü/Mart 214/85
58 2026/130 Ahmet Demirhan, Fatma Özdemiroğlu, Kezban Dedeoğlu, Selman Demirhan Şabanözü/Mart 214/88
59 2026/131 Yusuf Şabanözü/Mart 214/93
60 2026/132 Ali Şabanözü/Mart 214/104
61 2026/133 Afife Aydoğan Şabanözü/Mart 214/105
62 2026/134 Bergüzar Kuzukıran, Elçin Afşar, İrem Asya Sarı, Kamil Gündüzoğlu, Siyami Gündüzoğlu Şabanözü/Mart 214/107
63 2026/135 Ahmet Demirhan, Fatma Özdemiroğlu, Kezban Dedeoğlu, Selman Demirhan Şabanözü/Mart 242/58
64 2026/136 Ahmet Gökmen, Ayşe Gökmen, Bekir Gökmen, Beyza Nur Ceylan, Bilgenur Çamtosun Şabanözü/Mart 242/196
65 2026/137 Afife Delialioğlu, Fatma Topalahmetoğlu, İbrahim Akkocaoğlu, Mualla Akkaşoğlu, Mustafa Akkocaoğlu Şabanözü/Mart 242/198
66 2026/138 Ömer Haliloğlu Şabanözü/Mart 242/199
67 2026/139 Satılmış Veyseloğlu, Şakir Veyseloğlu Şabanözü/Mart 212/167
68 2026/140 Ömer Faruk Alioğlu Şabanözü/Mart 212/169
69 2026/141 Ayşe Oruç, Hatice Büyükgençoğlu, Hatice Kelalioğlu, Makbule Akkocaoğlu, Mehmet Delialioğlu Şabanözü/Mart 212/171
70 2026/142 Fatma Uzun, Mehmet Muratoğlu, Nurettin Muratoğlu, Yıldız Çapa Şabanözü/Mart 212/172
71 2026/143 Ahmet Delialioğlu, Bekir Karacaoğlu, Güleser Bilgiç, Gülzade Haliloğlu, Hafize Cibooğlu Şabanözü/Mart 212/181
72 2026/144 Ayhan Kuşoğlu, Aynur Emirmahmutoğlu, Cennet Delialioğlu, Eftal Emirmahmutoğlu, Fatma Delialioğlu Şabanözü/Mart 213/9
73 2026/145 Ahmet Delialioğlu, Bekir Delialioğlu, Cemil Delialioğlu, Emine Delialioğlu, Fatma Alioğlu Şabanözü/Mart 213/10
74 2026/146 Faruk Delialioğlu, Fatma Delialioğlu, Habibe Doğanlar, Hatice Çetinkaya, Meliha Topaloğlu Şabanözü/Mart 213/60
75 2026/147 Afife Çalışoğlu, Afife Haliloğlu, Ali Emirosmanoğlu, Ayşe Akkaşoğlu, Bilal Emirosmanoğlu Şabanözü/Mart 214/62
76 2026/148 Bedriye Terlemez, Fatma Özdemir, Kadriye Koyuncu, Özgür Özdemir, Satı Çelik Şabanözü/Mart 212/37
77 2026/149 Ahmet Bayrak, Ahmet Haliloğlu, Aliosman Atakoğlu, Belgüzar Haliloğlu, Cemile Mihmanoğlu Şabanözü/Mart 212/39
78 2026/150 Ahmet Alioğlu, Ayşe Nur Alioğlu, Bahar Canan Kara, Burakhan Alioğlu, Büşra Alioğlu Şabanözü/Mart 209/74
79 2026/151 Hasan Dedeoğlu Şabanözü/Mart 209/53
80 2026/152 Ahmet Kurudayıoğlu, Ahmet Kurudayıoğlu, Ahmet Mahiroğlu, Ali Kurudayıoğlu, Arif Kurudayıoğlu Şabanözü/Mart 209/21
81 2026/153 Afife Delialioğlu, Fatma Topalahmetoğlu, İbrahim Akkocaoğlu, Mualla Akkaşoğlu, Mustafa Akkocaoğlu Şabanözü/Mart 212/165
82 2026/154 Adike Çetin, Ahmet Karahasanoğlu, Aynur Bilgin, Ayşe Özkanoğlu, Emine Karakuş Şabanözü/Karakoçaş 186/8
83 2026/155 Arif Haliloğlu, Ayşe Gökmen, Emine Özkanoğlu, Mutullah Haliloğlu, Ömer Haliloğlu Şabanözü/Mart 190/9
84 2026/156 Emine Özcanoğlu, Hanise Uçaroğlu, Hasan Özcanoğlu, Hasan Muzaffer Özcanoğlu, Mehmet Kurudayıoğlu Şabanözü/Mart 191/1
85 2026/157 Ayşe Akbaş, Cennet Akkaş, Ercan Akkaşoğlu, İsmail Akkaşoğlu, Mehmet Akkaşoğlu Şabanözü/Mart 192/1
86 2026/158 Şakir Emirosmanoğlu Şabanözü/Mart 192/3
87 2026/159 Aysel Kuşoğlu, Bekir Arslanoğlu, Dursun Arslanoğlu, Dursun Dönmezoğlu, Emine Akkaşoğlu Şabanözü/Mart 195/16
88 2026/160 Ali Açıkgözoğlu, Arif Kemikcioğlu, Aysel Ataman, Ayşe Üşenmez, Bayram Kemikcioğlu Şabanözü/Mart 198/28
89 2026/161 Hüseyin İmanoğlu Şabanözü/Mart 198/59
90 2026/162 Afife Özgür, Ahmet Kahyaoğlu, Ali Atakoğlu, Ayişe Atakoğlu, Döndü Delialioğlu Şabanözü/Mart 198/111
91 2026/163 Satı Gençalioğlu Şabanözü/Mart 198/112
92 2026/164 Fatma Kuzukiranoglu, Halil Dedeoğlu, Hatice Filiz, Haydar Koçyiğitoğlu, İbrahim Dedeoğlu Şabanözü/Mart 207/88
93 2026/165 Bayram Akkocaoğlu, Gülya Alioğlu, Hamdi Akkocaoğ, Hatice Akkocaoğlu, Hülya Öngüç Şabanözü/Mart 208/1
94 2026/166 Hatice Delialioğlu Şabanözü/Mart 208/2
95 2026/167 Bekir Avcı, Zehra Kınıklıoğlu, Zübeyde Gençalioğlu Şabanözü/Mart 208/3
96 2026/168 Ahmet Çelebi, Aysel Çelebi, Fahreddin Çelebi, Ruhsar Çelebi, Selçuk Çelebi Şabanözü/Yenimahalle 148/1
97 2026/169 Alican Metin, Gül Metin, Gülen Ayvat, Hamide Pek, Hatice Karahisar Şabanözü/Yenimahalle 149/16
98 2026/170 Ferit Akalın, Seçkin Özkul Şabanözü/Yenimahalle 147/136
99 2026/171 Ahmet Kabil, Emiç Kabil, Mevlüt Kabil, Muharrem Kabil, Yurdagül Çoban Şabanözü/Yenimahalle 180/15
100 2026/172 Cahit Kırmacıoğlu, Fatma Çelik, Hüseyin Sucar, Macide Kırmacıoğlu, Mehmet Kırmacıoğlu Şabanözü/Yenimahalle 147/139
101 2026/173 Aysel Aktaş, Ayşe Kahraman, Azize Kahraman, Başak Çavundurluoğlu, Büşra Çavundurluoğlu Oruç Şabanözü/Yenimahalle 169/15
102 2026/174 Ahmet Kabil, Emiç Kabil, Mevlüt Kabil, Muharrem Kabil, Yurdagül Çoban Şabanözü/Yenimahalle 169/27
103 2026/175 Bahri Erdoğan, Elmas Nalbat, Esme Nalbat, Gürcü Erdal, Hakan Eyüp Erdoğan Şabanözü/Yenimahalle 182/46
104 2026/176 Çiğdem Varol, Sevinç Günay Şabanözü/Yenimahalle 180/3
105 2026/177 Bahri Erdoğan, Elmas Nalbat, Esme Nalbat, Gürcü Erdal, Hakan Eyüp Erdoğan Şabanözü/Yenimahalle 182/45
106 2026/178 Ahmet Benli, Burhan Benli, Efnan Kars, Fatma Benli, Gülbahar Köroğlu Şabanözü/Yenimahalle 182/49
107 2026/179 Bahri Erdoğan, Elmas Nalbat, Esme Nalbat, Gürcü Erdal, Hakan Eyüp Erdoğan Şabanözü/Yenimahalle 182/44
108 2026/180 Adnan Binkaya, Ali Ateş, Derya Altuntaş, Dilek Çamlı, Emine Önder Şabanözü/Yenimahalle 181/5
109 2026/181 Çiğdem Varol, Sevinç Günay Şabanözü/Yenimahalle 181/3
110 2026/182 İsmail Şahin, Ömer Bülent Kuz, Şerife Ölçer, Tarık Ahmet Kuz Şabanözü/Yenimahalle 180/14
111 2026/183 Afife Akbulut, Aynur Tanrıöver, Elif Duyar, Emine Candar, Fatma Başoğlu Şabanözü/Yenimahalle 170/16
112 2026/184 Hacer Çubuklu, Hatice Ünver Şabanözü/Yenimahalle 170/15
113 2026/185 Serdar Kul Şabanözü/Yenimahalle 185/42
114 2026/186 Gürecihan Üstündağ Şabanözü/Yenimahalle 393/19
115 2026/187 Semiha Gökmen Şabanözü/Yenimahalle 393/20
116 2026/188 Betül Köküş, Dilek Parmak, Ercan Parmak, Güleser Gümüş, Gülhan Aydoğdu Şabanözü/Yenimahalle 393/22
117 2026/189 Cemile Mermertaş Şabanözü/Yenimahalle 393/38
118 2026/190 Güloğlu Hazır Beton İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Şabanözü Taş Ocağı Şubesi Şabanözü/Yenimahalle 408/45
119 2026/191 Ayaş Gökhan, Aydın Nalbant, Ayhan Nalbant, Ayten Nalbant, Gülten Karabaçak Şabanözü/Yenimahalle 408/44
120 2026/192 Cemile Mermertaş Şabanözü/Yenimahalle 408/37
121 2026/193 Fatma Yavuz, Hanim Kelalioğlu, Hatice Alioğlu, Şerife Özdemir Şabanözü/Yenimahalle 408/36
122 2026/194 Ali Kul, Ayşe Deniz, Ayşe Kul, Bedirhan Kul, Cemali Kul Şabanözü/Yenimahalle 408/35
123 2026/195 Cennet Nalbant Şabanözü/Yenimahalle 408/34
124 2026/196 Adem Börekci, Ayşe Börekci, Dilek Börekci Çakmak, Dinçer Börekci, Galip Börekci Şabanözü/Yenimahalle 408/27
125 2026/197 Adem Börekci, Aygül Köse, Aysel Karakılıç, Ayşe Börekci, Dilek Börekci Çakmak Şabanözü/Yenimahalle 408/26
126 2026/198 Cemile Mermertaş Şabanözü/Yenimahalle 393/39
127 2026/199 Hamide Pek, Hatice Karahisar, Yaşar Bulduk Şabanözü/Yenimahalle 147/137
128 2026/200 Satılmış Orhan Şabanözü/Yenimahalle 169/26
129 2026/201 Alican Metin, Gül Metin, Meral Metin, Sibel Sevcan Metin, Şükrüye Metin Şabanözü/Yenimahalle 149/17
130 2026/202 Ahmet Ünver, Ahmet Ünver, Emine Aktaşoğlu, Emine Tekin, Fadıl Uzel Şabanözü/Yenimahalle 149/13
131 2026/203 Aysel Kayahorata, Emin Kayahorata, Hatice Kübra Kavlak, Merve Kökdere, Nur Acar Şabanözü/Yenimahalle 170/12
132 2026/204 Ahmet Erken, Ahmet Karaca, Faruk Günay, Fatma Günay, Habib Erken Şabanözü/Yenimahalle 170/13
133 2026/205 Ayşe Karabacak, Hürü Şehirli, Mehmet Karabacak, Miyase Gökmen, Sündüs Delialioğlu Şabanözü/Yenimahalle 170/11
134 2026/206 Alime Aksoy, Erdiç Çatalkaya, Kezban Çatalkaya, Sezgin Çatalkaya, Songül Taşcı Şabanözü/Gümerdiğin 549/23
135 2026/207 Ayşe Kıvanç, Ayten Barun, Cemali Büyüköz, Emine Demirci, Fatma Karayel Şabanözü/Gümerdiğin 549/24
136 2026/208 Alper Çatalkaya Şabanözü/Gümerdiğin 549/25
137 2026/209 Ali Baki Erdal, Ekber Erdal, Elif Tuğçe Erdal, Hilal Çakıroğlu, Şehriban Erdal Şabanözü/Gümerdiğin 549/26
138 2026/210 Ali İhsan Erdal, Ayşegül Orhan, Binli Erdal, Funda Çelik, Hasan Erdal Şabanözü/Gümerdiğin 549/29
139 2026/211 Ayşe Abbas, Cemile Çelik, Enver Erdal, Fatma Yiğittekin, Gönül Bastak Şabanözü/Gümerdiğin 549/30
140 2026/212 Güldane Mermertaş, Mehmet Selahattin Erdal, Nurten Altunbulak, Ziya Erdal Şabanözü/Gümerdiğin 549/32
141 2026/213 Ahmet Barın Şabanözü/Gümerdiğin 549/42
142 2026/214 Hatice Kayhan, Kimya Özel, Ömerül Faruk Çapar Şabanözü/Gümerdiğin 549/44
143 2026/215 Alican Metin, Gül Metin, Meral Metin, Sibel Sevcan Metin, Şükrüye Metin Şabanözü/Gümerdiğin 561/7
144 2026/216 Ethem Erdal Şabanözü/Gümerdiğin 549/11
145 2026/217 Mehmet Erdal Şabanözü/Gümerdiğin 549/10
146 2026/218 Emiç Orhan, Fatih Yaşar, Gülay Bayram, Halil Şanlıoğlu, Nail Yaşar Şabanözü/Gümerdiğin 549/9
147 2026/219 Ertuğrul Mülazımoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 600/5
148 2026/220 Ali Erdaş, Ali İldoğan, Derya Yaşar, Doğan Ebru Aylin Kırcalı Ünver, Şabanözü/Gümerdiğin 600/6
149 2026/221 Bayram Mertoğlu, Doğuş Mertoğlu, Fatma Karadayı, Fatma Karakaya, Kadir Mertoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 600/12
150 2026/222 Bekir Mülazımoğlu, Abdullah Mülazımoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 600/15
151 2026/223 Ahmet Rasim Mülazımoğlu, Ayşe Doğan, Döndü Mülazımoğlu, Emine Mülazımoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 600/16
152 2026/224 Ali Dereli, Bayram Dereli, Hasan Dereli, Nuray Seçen, Satı Karaağaç Şabanözü/Gümerdiğin 600/18
153 2026/225 Asiye Çamlıoğlu, Ayşe Şiran, Habip Urgancı Şabanözü/Gümerdiğin 600/19
154 2026/226 Güldane Mermertaş, Mehmet Selahattin Erdal, Nurten Altunbulak, Ziya Erdal Şabanözü/Gümerdiğin 652/2
155 2026/227 Alime Barın, Ayşe Ezgi Tuna, Azize Başoğlu, Bahadır Çaparoğlu, Berat Çaparoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 549/13
156 2026/228 Alime Barın, Azize Başoğlu, Bünyamin Başoğlu, Cemile Türker, Güner Başoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 549/14
157 2026/229 Akile Akbaba, Aleyna Güneş, Ali Kılıçoğlu, Ali Urgancı, Alime Özel Şabanözü/Gümerdiğin 596/5
158 2026/230 Burhan Köseoğlu, Fayika Köseoğlu, Gülşen Köseoğlu, Hamza Köseoğlu, Kadir Köseoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 565/17
159 2026/231 Abdullah Mülazımoğlu, Ahmet Mülazımoğlu, Ahmet Rasim Mülazımoğlu, Alime Meriç, Aydın Mülazımoğlu Şabanözü/Gümerdiğin 565/18
160 2026/232 Fadik Kelleci, Gültaze Ünal, Halil Kahyaoğlu, İsmail Kahyaoğlu, Nefure Güleşen Şabanözü/Gümerdiğin 565/19
161 2026/233 Arif Barun, Erol Barun, Fahrettin Barun, Gültaze İlhan, Kayhan Barun Şabanözü/Gümerdiğin 565/78
162 2026/234 Gülay Bayram Şabanözü/Gümerdiğin 565/89
163 2026/235 Bedirhan Bayram, Bilal Bayram, Hacer Çakıroğlu, Hasan Bayram, İhsan Bayram Şabanözü/Gümerdiğin 594/2
164 2026/236 Perihan Erdoğan, Sultan Erdal, Yüksel Bayram Şabanözü/Gümerdiğin 594/3
165 2026/237 Aydın Şiran, Ayhan Şıranoğlu, Bayram Şiran, Bünyamin Şiran, Durak Şiran Şabanözü/Gümerdiğin 594/5
166 2026/238 Mehmet Erdoğan Şabanözü/Gümerdiğin 545/6
167 2026/239 Ayşe Abbas, Hasan Abbas Şabanözü/Gümerdiğin 545/5
168 2026/240 Mehmet Erdoğan Şabanözü/Gümerdiğin 545/4
169 2026/241 Ayşe Çan, Halil İbrahim Çan, Latife Çan, Seda Çan, Sema Erdem Şabanözü/Gümerdiğin 545/3
170 2026/242 Ahmet Kurtoğlu, Ali Kurtoğlu, Aydın Şiran, Aysel Kılıçoğlu, Ayşe Gani Şabanözü/Gümerdiğin 542/toplam
171 2026/243 Aysel Erdal, Ersin Erdoğan, Kenan Erdoğan, Sultan Ciritcioğlu, Şakir Erdoğan Şabanözü/Gümerdiğin 543/1
172 2026/244 Adnan İlhan, Afife İlhan, Ali İlhan, Aydın İlhan, Aysun Polat Şabanözü/Gümerdiğin 541/45
173 2026/245 Yüksel ADATEPE Şabanözü/Gümerdiğin 541/44
174 2026/246 MUSTAFA BAŞOĞLU Şabanözü/Gümerdiğin 541/43
175 2026/247 YÜKSEL ADATEPE Şabanözü/Gümerdiğin 541/30
176 2026/248 BİLOR KIZILKAYA, YAŞAR KIZILKAYA Şabanözü/Gümerdiğin 541/15
177 2026/249 FATMA GİRAYHAN, MERYEM KIZILKAYA, SALİH GİRAYHAN Şabanözü/Gümerdiğin 541/14
178 2026/250 Satılmış Can Şabanözü/Gümerdiğin 545/10
179 2026/251 Cumhur Şen Şabanözü/Gümerdiğin 545/16
180 2026/252 Kezban Karayel, Leman Özdemir, Naşit Karayel, Servet Karayel, Şakir Karayel Şabanözü/Gümerdiğin 545/17
181 2026/253 Mehmet Erdoğan Şabanözü/Gümerdiğin 545/19
182 2026/254 Çavuş Barun, Kezban Çelik, Muammer Barun, Mustafa Barun, Osman Nuri Barun Şabanözü/Gümerdiğin 549/4
183 2026/255 Ali İldoğan, Fatih İldoğan, Hasan İldoğan, Nihal İldoğan Duran, Oktay İldoğan Şabanözü/Gümerdiğin 545/25
184 2026/256 Ali İldoğan, Fatih İldoğan, Hasan İldoğan, Nihal İldoğan Duran, Oktay İldoğan Şabanözü/Gümerdiğin 545/22
185 2026/257 Alime Barın, Ayşe Ezgi Tuna, Davut Barun, Dilek Barun, Elif Çörtük Yıldırım Şabanözü/Gümerdiğin 549/7
186 2026/258 Bilal Barun, Gültaze Ünal, Mehmet Zeki Barun, Nail Yaşar, Naim Fikret Yaşar Şabanözü/Gümerdiğin 549/8
187 2026/259 İsa Demircioğlu, Musa Demircioğlu Şabanözü/Gümerdiğin 565/90

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Basın No: ILN02554320