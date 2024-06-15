Sabancı ve Koç aileleri ile ilgili şok iddia! O isim, "Şimdi sıkı durun" diyerek bombayı patlattı

Hüseyin Besli, Akşam gazetesindeki köşe yazısında Koç ve Sabancı ailelerinin CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı'nı ziyaretini ele aldı. Bu ziyaretin sıradan gibi görünse de önemli bir anlam taşıdığını belirten Besli, bu ailelerin geçmişte belediye başkanlarıyla ilişkilerinin farklı olduğunu vurguladı. Bu ziyaretin arkasındaki muhtemel sebepleri değerlendiren Besli, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Rahmi Koç ve Vuslat Doğan Sabancı Üsküdar Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiş.

Ne var bunda? diyebilirsiniz.

Bilindiği kadarıyla Koç Holding'in, Holding Merkez yönetim binası Üsküdar Nakkaştepe'de. Bir başka iş merkezi Üsküdar-Ünalan mahallesinde. Üsküdar Vaniköy Camii'ne inen sokağa girerseniz soldaki yalı Koçlar'a ait, bizzat Rahmi Koç orada kalıyor olabilir. Keza Ali Koç'ta yine Vaniköy'de yolun üstünde, ormanın arasındaki köşklerden birinde oturuyor bilindiği kadarıyla. Ayrıca Yapı Kredi Bankası'nın sosyal tesisleri de Nakkaştepe'de. Yine aileden sayılan İnan Kıraç'ta Vaniköy'de.

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Sabancılara gelince; Pegasus'un sahibi Ali Sabancı Üsküdar Beylerbeyi otobüs durağının hemen üstündeki köşkte oturuyor diye bilinir. Oradan Çengelköy'e doğru yürürseniz Yalıboyu'nda hangi yalıların Sabancılar'dan kime ait olduğu söylenir size, şayet Beylerbeyi çarşısında şöyle bir dolaşırsanız.

Bu iki aileye Vuslat Doğan Sabancı'nın 'Doğan'ı nedeniyle Doğan ailesini de ilave edebiliriz. Doğan Holding'in merkez binası Üsküdar-Kısıklı Mahallesi'nde yer alırken, Aydın Doğan'ın ikametgahı da Küçük Çamlıca'dadır...

Hal böyle olunca, Koç ve Sabancı Ailesi'nin birer temsilcisinin oturdukları ya da iş tuttukları semtin belediye başkanını ziyareti sıradanlaşır değil mi?

Şimdi sıkı durun;

Koç ve Sabancı aileleri Üsküdar'a dün taşınmadılar. Çok uzun yıllardır oralarda yaşıyorlar, çalışıyorlar.

Buna karşılık, geriye doğru ne kadar sıkı bir arşiv taraması yaparsanız yapın, mesela 1994'ten beri bu ailelerden hiçbir zevatın Üsküdar Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret ettiğini göremezsiniz.

Göremezsiniz, çünkü o süre zarfında Üsküdar'ı dindar/muhafazakâr; Refah ve Ak Partili başkanlar yönetiyorlardı. Yani onlardan biri değillerdi.

Gerçi 1994'ten 2024'e kadar görev yapan başkanların onlardan olmaması, her bir başkanın onurla taşıyacağı bir şeref madalyasıdır.

Lakin; söz konusu başkanlar, görev sürelerinde, 'kibre karşı kibir sadakadır' fehvasınca onlara karşı gerekli 'yaptırım'ları uygulamalıydılar. Bunu yapmadılar...

Ne zaman ki CHP'li birisi başkan oldu, koşa koşa ona gitti bu aile mensupları, belki de kutladılar birlikte...

Şimdi siz bana sorun;

Ak Partililerin/muhafazakârların/mütedeyyinlerin/milliyetçilerin bu Koç, Sabancı ve Doğan ailelerine karşı servet düşmanlığı yapmaları caiz midir, değil midir?

El cevap: Caizdir."