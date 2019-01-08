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Sabahattin Cevheri kimdir nerelidir?

Sabahattin Cevheri ismi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın ortay adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı yönünde. 23. Dönem bağımsız Şanlıurfa Milletvekili olan Sabahattin Cevheri kimdir nerelidir?

08 Ocak 2019 Salı 10:20
Sabahattin Cevheri kimdir nerelidir?

Sabahattin Cevheri ismi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın ortay adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı yönünde. CHP ve İYİ Parti Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayını destekleme kararı almıştı. Peki 23. Dönem bağımsız Şanlıurfa Milletvekili olan Sabahattin Cevheri kimdir nerelidir?

Sabahattin Cevheri, 1 Ocak 1950'de Şanlıurfa'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Belkise'dir.  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. Serbest ticaret ve çiftçilikle uğraştı. Şanlıurfaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili. Cevheri, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. 

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Akçakale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Ceylanpınar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BDP % 45

Hüda Par % 2

Halfeti belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 58

AK Parti % 37

Harran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 39

SP % 3

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Suruç belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 52

AK Parti % 43

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:20
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