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İSLAM Sabah namazı güneş doğmadan 10 dakika önce kılınır mı? Sabah namazı saat kaça kadar ne zamana kadar kılınabilir?
İSLAM

Sabah namazı güneş doğmadan 10 dakika önce kılınır mı? Sabah namazı saat kaça kadar ne zamana kadar kılınabilir?

Sabah namazına geç kalkanlar, uyuya kalanlar ‘Sabah namazı en geç kaça kadar kılınabilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:58:00 -
Sabah namazı güneş doğmadan 10 dakika önce kılınır mı? Sabah namazı saat kaça kadar ne zamana kadar kılınabilir?

Sabah namazı kılmak için uyanan ancak güneşin doğuşuna kısa bir süre kaldığını fark edenler ‘Güneşin doğumuna 10 dakika kala namaz kılınır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Sabah namazı güneş doğmadan 10 dakika önce kılınır mı? Sabah namazı saat kaça kadar ne zamana kadar kılınabilir?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

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