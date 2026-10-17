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Aktüel Saat&Saat'in 'Akıllı Zaman' projesi iki ödülün sahibi oldu
Aktüel

Saat&Saat'in 'Akıllı Zaman' projesi iki ödülün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
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Saat&Saat'in 'Akıllı Zaman' projesi iki ödülün sahibi oldu

“Türkiye’nin Saatçisi” Saat&Saat, çocukların zamanı verimli kullanma bilincini erken yaşta kazanmalarını ve çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan “Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ile bu yıl iki ödüle layık görüldü. Beş yıl boyunca çocukların geleceğine yatırım yapan proje, 2026 itibarıyla toplam 14 ilde uygulanmaya devam ediyor.

“Türkiye’nin Saatçisi” Saat&Saat’in çocuklara zamanı verimli kullanma bilinci kazandırmayı amaçlayan “Akıllı ZamanÖğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, bu yıl iki ayrı ödüle layık görüldü. Proje, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü’nde “Sürdürülebilirlik ve KSS Alanlarında Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar” kategorisinde Altın, “Nitelikli Eğitimi ve Gençleri En İyi Destekleyen Ekip” kategorisinde ise Gümüş ödülün sahibi oldu. 

 

Saat&Saat tarafından beş yıl önce hayata geçirilen “Akıllı Zaman” projesi, zamanı verimli kullanma bilincini erken yaşta kazandırmanın ötesinde, çocukların akademik, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Projenin temelinde yer alan ‘akıllı biyolojik saat’ ve ‘akıllı zaman yönetimi’ kavramları, çocukların eğitim, spor, aile ve arkadaşlık arasında sağlıklı bir denge kurmalarına odaklanıyor. Dijital çağda ekran karşısında geçirilen zamanın da ele alındığı proje, çocukların günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmelerine ve zamanlarını daha bilinçli değerlendirmelerine katkı sunuyor.

 

 

14 ilde binlerce öğrenciye ulaşan bir sosyal sorumluluk yolculuğu

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle yürütülen iş birlikleri sayesinde her yıl daha fazla öğrenciye ulaşan “Akıllı Zaman” projesi; 2022-2025 yılları arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Muş, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 12 ilde uygulandı. Proje, bu dönemde 83.663 öğrenciye, 2.303 branş öğretmenine ve toplam 392 okul ve gençlik merkezine ulaşırken 2026 yılında, Ankara, Kars ve Malatya’da süregelen uygulamalarla projenin erişim alanı genişleyerek bugüne kadar uygulama yapılan toplam il sayısı 14’e ulaştı.

 

Saat&Saat, “Akıllı Zaman” projesiyle çocukların zamanı bilinçli kullanma konusunda farkındalık kazanmalarını, ekran kullanımı, fiziksel aktivite, eğitim ve sosyal yaşam arasında sağlıklı bir denge kurmalarını destekliyor. Gelecek nesillerin yaşam becerilerine katkı sunmayı hedefleyen Saat&Saat, çocukların gelişimini odağına alan çalışmalarını uzun vadeli bir yaklaşımla sürdürmeye devam ediyor.

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