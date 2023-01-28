Saadet Partisi’ne başörtüsü isyanı

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Milli Görüş camiasının yayın organı Milli Gazete’nin yazarı Mustafa Kasadar, altılı masanın skandal söylemlerine sessiz kalarak başını kuma gömen Saadet Partisi’ne sert tepki gösterdi. Başörtüsüye güvence getirecek Anayasa değişikilğindeki “dini inancından dolayı başını örten” ibaresinin teklifden çıkarılmasın istendiği skandal metne imza atan SP’yi eleştiren Kasadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “6’lı masanın 5’i Aileyi koruma altına alacak yasa değişikliğine karşı çıkarak daha ilk sınavda SAADET’den ayrıştılar. Bu da gösteriyor ki masaya CHP zihniyeti hakimdir, diğer partiler figürandır. CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı yapılmasına Milli Görüşçüler alet edilmez.”