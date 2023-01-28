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Gündem Saadet Partisi’ne başörtüsü isyanı
Gündem

Saadet Partisi’ne başörtüsü isyanı

6’lı masanın, ‘başörtüsü düzenlemesinden ‘dini inanç’ ifadesi çıkarılsın’ talebine destek veren Saadet Partisi’ne, Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar bile tepki gösterdi. Kasadar, “6’lı masanın 5’i aileyi koruma altına alacak yasa değişikliğine karşı çıkarak daha ilk sınavda Saadet’ten ayrıştılar. Bu da gösteriyor ki; masaya CHP zihniyeti hakimdir ve diğer partiler figürandır. CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı yapılmasına Mili Görüşçüler alet edilmez” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 10:19:00 -
Saadet Partisi’ne başörtüsü isyanı

HABER MERKEZİ

Milli Görüş camiasının yayın organı Milli Gazete’nin yazarı Mustafa Kasadar, altılı masanın skandal söylemlerine sessiz kalarak başını kuma gömen Saadet Partisi’ne sert tepki gösterdi. Başörtüsüye güvence getirecek Anayasa değişikilğindeki “dini inancından dolayı başını örten” ibaresinin teklifden çıkarılmasın istendiği skandal metne imza atan SP’yi eleştiren Kasadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “6’lı masanın 5’i Aileyi koruma altına alacak yasa değişikliğine karşı çıkarak daha ilk sınavda SAADET’den ayrıştılar. Bu da gösteriyor ki masaya CHP zihniyeti hakimdir, diğer partiler figürandır. CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı yapılmasına Milli Görüşçüler alet edilmez.”

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