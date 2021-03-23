Saadet Partili Ali Aktaş şimdi de Milli Gazete'ye başkaldırdı!

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı çıkan Saadet Partili Ali Aktaş, partisinin yayın organı Milli Gazete'nin, aile değerlerine yapılan saldırıların yasal dayanağı olan 6284 numaralı kanunun kaldırılmasına dair yapılan haberi eleştirerek, "O kafa bizim de başımızın belası. Bakın burada" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline Karamollaoğlu'ndan destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Milli Gazete, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına destek verdi. Eşcinsel sapkınları meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili Karamollaoğlu, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

SP'li Ali Aktaş'tan İstanbul Sözleşmesi'ne destek

Saadet Partisi'nin Antalya Belediye Başkan adayı Ali Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan hakları ihlalleri engellenemedi diye AİHS'den de çıkalım o zaman. Ya da suçlar engellenemedi diye Ceza Kanununu kaldıralım. Sorunun kaynağını algılamaktan uzak bu tip yaklaşımlar bize hiç yakışmıyor. Bunaldım artık!" ifadeleri ile Karamollaoğlu'nu eleştirdi.

Milli Gazete'ye baş kaldırdı!

İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen Ali Aktaş, Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'ye dil uzattı. Milli Gazete'nin aile değerlerine saldırıların yasal dayanağı olan 6284 numaralı kanunun kaldırılmasına yönelik yapılan çağrısını eleştirdi. Aktaş, Milli Gazete'nin söz konusu haberini alıntılayarak, "O kafa bizim de başımızın belası. Bakın burada." ifadelerini kullandı.

Ali Aktaş