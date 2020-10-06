S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Rusya’dan tedarik edilen S400 hava savunma füze sistemi Sinop’ta test edilecek

Tedarik edilen S400 hava savunma füze sistemine ait bileşenlerin Samsun’dan Sinop’a doğru sevk edilirken ki görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Sevk edilen S400 bileşenleri arasında komuta kontrol aracı ile birlikte füze fırlatma aracı(TEL) yer aldığı görülmektedir.

Resmi yetkililerce daha önce 2020 yılı ilk çeyreğinde aktif hale getirileceği ifade edilen S400 hava savunma sistemleri COVID-19 nedeniyle aktif hale getirilememişti ancak çalışmalar devam ediyordu. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında “S-400’ler henüz aktif değil çalışmalar var ama aktif değil. S-400’ün aktif hale getirilmesi konusunda yapılacakları askerlerimiz bilir, izah eder. Bu sistemi biz acil ihtiyacımız olduğu için aldık.” ifadelerinde bulunmuştu.