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Gündem S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı
Gündem

S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri Samsun'dan Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:21:00 - 2020-10-06 14:08:22

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Rusya’dan tedarik edilen S400 hava savunma füze sistemi Sinop’ta test edilecek

Tedarik edilen S400 hava savunma füze sistemine ait bileşenlerin Samsun’dan Sinop’a doğru sevk edilirken ki görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Sevk edilen S400 bileşenleri arasında komuta kontrol aracı ile birlikte füze fırlatma aracı(TEL) yer aldığı görülmektedir.

Resmi yetkililerce daha önce 2020 yılı ilk çeyreğinde aktif hale getirileceği ifade edilen S400 hava savunma sistemleri COVID-19 nedeniyle aktif hale getirilememişti ancak çalışmalar devam ediyordu. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında “S-400’ler henüz aktif değil çalışmalar var ama aktif değil. S-400’ün aktif hale getirilmesi konusunda yapılacakları askerlerimiz bilir, izah eder. Bu sistemi biz acil ihtiyacımız olduğu için aldık.” ifadelerinde bulunmuştu.

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Yorumlar

Hakan

Seninde tasmandan tutup gezdirmek lazım ama işte
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Tekin 41

Ne oldu depolara curumeyemi terkedeceksiniz?Tonla parayi bunun icinmi verdik.Nisan da aktif oluyordu
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