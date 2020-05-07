Rusya’yı çılgına çeviren yazı! '10 bin megaton hidrojen bombası Moskova’ya atılsa ne olur?

ABD basını, 10 bin megaton gücünde bir termonükleer bombanın (hidrojen bombası) Rusya’nın başkenti Moskova’ya atılması durumunda ortaya çıkabilecek yıkımın modellemesini yaptı.



"We Are The Mighty" sitesi, termonükleer bir bombanın Moskova’ya atılması halinde neler olabileceği konusunda tahminde bulundu. Yazı, Rusya'da büyük tepki çekti.

Sputnik'in aktardığı, Logan Nye imzalı makaleye göre, geçen yüzyıl bilim insanı Edward Teller bu tür bir bomba üzerinde çalışıyordu. ABD milyonlarca masum insanın ölümüne yol açacağından, bu tür silahları geliştirmeyi bıraktı. Zira böyle bir bomba Sovyetler Birliği’nin ortasına dahi atılacak olsa, Avrupa’nın batısının büyük kısmını ve muhtemelen ABD topraklarını ‘zehirleyecekti’.

‘İngiltere boyutunda bir ülkeyi yok edebilir’

Tek bir termonükleer bombanın İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore ve Kuzey Kore boyutunda ülkeleri yok edebileceği belirtilen makalede şu ifadelere de yer verildi:

“Teorik açıdan böyle bir silahın olması mümkün. Ancak bu silahı geliştirmek için beyne ve aptallığa sahip ekibi umarım kimse toplayamaz. Nihayetinde dünyayı birkaç kez yok etmeye yetecek nükleer cephanemiz mevcut. Böyle bir yıkıma yol açabilecek bir başka bombaya daha ihtiyaç var mı?”

NukeMap simülatörü üzerinde hazırlanan modellemeye göre, azami 100 megaton gücünde bir termonükleer bomba, Teller’ın düşündüğünden çok daha az etkili. Moskova’ya atılabilecek bu tür bir bomba, nükleer serpintilerin 1.5 bin kilometre uzaklıktaki Komi Cumhuriyeti’nin kuzey kısmına kadar düşmesine yol açabilir ve ABD’nin bundan etkilenmesi pek muhtemel değil. Ancak 10 bin megaton gücünde bir bomba, etkiyi 100 kat arttırabilir.

Hidrojen bombası nedir?

Termonükleer silah olarak da bilinen hidrojen bombası veya füzyon bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silahtır.

Hidrojen bombasının yüksek boyutlardaki patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Bir başka deyişle, hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesidir (füzyon). Oysa atom bombasınınki bir çekirdek bölünmesidir (fisyon).

Hidrojen bombasının atom bombasından farkı nedir?

Atom bombasının aksine fisyon değil füzyon reaksiyonu esasına dayalıdır. Füzyon reaksiyonunu başlatmak için gerekli ateşleme, sıcaklık küçük bir atom bombasını patlatmak suretiyle sağlanır. Ancak reaksiyon çok kısa bir sürede olduğundan, bomba maddesi buharlaştığı için toplam maddenin yalnızca bir kısmı füzyona uğrar. Füzyona uğrayan madde bir uranyum kılıfı içine alınacak olursa, bu iki bakımdan yarar sağlar:

Uranyumun ağır bir metal olması ve buharlaşma sıcaklıklığının çok yüksek olması termonükleer enerjinin daha uzun sürmesini sağlar.

Füzyondan meydana gelen nötronlar uranyumun fisyonuna sebep olacağından patlamadan açığa çıkacak enerji daha da artmış olur.

Küçük atom bombalarına ihtiyaç duyan hidrojen bombalarına temiz, büyük atom bombalarına ihtiyaç duyanlara ise kirli bomba denir

Termonükleer reaksiyonlar için gerekli ısının kimyasal patlayıcı maddeler ile sağlanması düşünülmüştür. Bu durumda deklanşör görevini gören atom bombasına gerek kalmayacak ve radyoaktivitesi de ortadan kalkmış olacaktır.

Hidrojen bombası radyoaktif midir?

Termonükleer ürünlerden hiçbiri radyoaktif değildir. Sadece trityum zayıf bir radyoaktivite gösterir. O halde hidrojen bombasının radyoaktif etkisi yoktur, ancak bu bombayı ateşlemek için kullanılan atom bombasından gelen etki vardır. Oldukça küçük deklanşör atom bombaları kullanan hidrojen bombalarında bu etki azdır.

Hidrojen bombasının tarihçesi

ABD, 1952'de atom bombasından çok daha etkili ve yıkıcı bir silah olan hidrojen bombasını geliştirdi. İlk hidrojen bombası 1954 yılında Büyük Okyanus’taki Marshall Adaları’na atılarak ABD tarafından denenmiştir. Atılan bomba Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının yaklaşık 1.000 katı gücündedir.

Sovyetler 30 Ekim 1961 tarihinde, saatler Greenwich saati ile 8:30'u gösterirken Novaya Zemlya'da Tsar Bomba (Çar bombası) lakaplı 57 megatonluk bir hidrojen bombası denemesinde bulunmuştur. Bu bomba Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 3.800 kat daha güçlüdür. Oluşturduğu alev topu 965 km (599.624 mil) öteden gözlenebilmiştir.