Rusya'nın planı deşifre oldu: Bölgeyi gemi trafiğine kapatmak istiyorlar

Rus istihbarat servisi FSB'nin Ukrayna açıklarına döşenen deniz mayınlarından 420'sinin bağlantılarından koparak Karadeniz'in batısı ve Boğazlar'a doğru sürüklendiği yönündeki iddiasıyla ilgili bir açıklama da Ukrayna'dan geldi.

"Karadeniz'in bazı bölgelerini trafiğe kapamak istiyorlar"

Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, "Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor"

Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın Karadeniz sularında güvenlik bildirimleri yapma hakkının sadece Ukrayna donanmasına ait olduğu ve Rusya'nın 'enformasyon korsanlığı yaptığı belirtildi.

"Gemilerin mayınla karşılaşması durumunda bilgi vermesi gerekmektedir"

Öte yandan Reuters'a konuşan gemicilik kaynakları Türkiye'nin Samsun'daki NAVTEX istasyonundan da bu konuda uyarı mesajı geçildiğini duyurdu. Mesajda, "Civardaki tüm gemiler için sürüklenen mayınlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Gemilerin mayın ya da mayına benzer bir cisimle karşılaşması durumunda hemen bilgi vermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.