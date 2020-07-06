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Dünya

Rusya'dan tepki çeken Türkiye açıklaması! Çağrı yaptılar

Danıştay'ın 11 gün içerisinde statüsünü açıklayacağı Ayasofya için Rusya tarafından Türkiye'ye çağrı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:07:00 - 2020-07-06 13:45:20
Rusya'dan tepki çeken Türkiye açıklaması! Çağrı yaptılar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir karar alırken Ankara’nın yapının tüm dünya için önemini göz önünde bulundurmasını umduklarını belirtti.

Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın ibadethaneye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili, “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce konuyla ilgili "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Yorumlar

şenay doğan

bu kadar yaygaradan sonra eğer biz ayasofyayı camiye çevirirsek dışarıdaki camilerimizi de kiliseye çevirirler hükmü çıkarsa-daha önce olduğu gibi-ne olacak çok merak ediyorum doğrusu....allaha emanet olun
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son söz

tabii tabii göz önünde bulundurcez
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